حار نار وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

حار نار وأمطار.. طقس اليوم كوكتيل الفصول، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس اليوم الأربعاء الموافق الـ 2 من شهر أغسطس الجاري لعام 2023، حيث توقعت الهيئة أن تشهد المحافظات المصرية تبعًا للأقمار الصناعية حالة طقس غير عادية، حيث توقع الخبراء ارتفاع كبير بدرجات الحرارة على كافة المحافظات، مع توافر فرص لسقوط الأمطار، ولكنها أمطار خفيفة على أقصى المناطق الجنوبية من الصعيد، لهذا يتوقع أن يكون طقس اليوم كوكتيل الفصول حار نار مع توقعات لسقوط الأمطار.

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حار نار وسقوط أمطار.. طقس اليوم كوكتيل الفصول

كما توقعت الهيئة ارتفاع كبير بنسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات حرارة الطقس، بالإضافة لتعرض البلاد لموجة حارة على كافة الأنحاء خلال شهر أغسطس الجاري 2023، وارجعوا السبب في هذا الطقس أن البلاد تتعرض لامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يتعاظم تأثيره على طقس البلاد خلال شهر أغسطس من كل عام، مما يؤدي لارتفاع في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد.

وأوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة ستكون السبب الرئيسي في ارتفاع درجات الحرارة، كما يتوقع أن تسود فترات الليل ارتفاعًا كبيرًا في نسب الرطوبة، مما يزيد من إحساس المواطنين بارتفاع درجات الحرارة لهذا يجب التواجد بالقرب من أماكن جيدة التهوية والتكييف خلال تلك الموجة خلال السنوات القادمة بسبب التغيرات المناخية الكبيرة التي يشهدها طقس العالم.

كما حذرت هيئة الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال تلك الفترة، منعًا للإصابة بالحروق الشمسية أو ضربات الشمس المضرة، حيث نصحت الهيئة بشرب كميات كبيرة من العصائر الطبيعية والمياه، وارتداء الملابس الفاتحة اللون، مع ضرورة ارتداء كاب لحماية من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

توقعات طقس اليوم الأربعاء

كما توقعت الهيئة أن يسود البلاد اليوم الأربعاء طقسًا شديد الحرارة والرطوبة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى ومدن ومناطق الوجه البحري، والمدن والمناطق المطلة على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، والمناطق الجنوبية من البلاد، كما يتوقع أن يسود البلاد طقسًا مائلًا للحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل على جميع الأنحاء.

مع توافر فرص لسقوط الأمطار على مناطق أقصى الصعيد خلال فترات متقطعة، وحذرت الهيئة من ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرؤية على الطرق الزراعية والسريعة والطرق القريبة من المسطحات المائية ومدن القناة والمناطق المطلة على السواحل الشمالية ومناطق وسط سيناء على فترات متقطعة.

متوسط نسب الرطوبة لطقس اليوم الأربعاء

القاهرة والوجه البحري، ليلًا 85/ 90%، ونهارًا 40/ 35%.

السواحل الشمالية، ليلًا 90/95 % ونهارًا 55/ 60%.

جنوب سيناء، ليلًا 65/ 60% ونهارًا 25/ 30%.

شمال ووسط الصعيد، ليلًا 60/ 55% ونهارًا 25/ 20%.

جنوب الصعيد، ليلًا 40/ 35% ونهارًا 15/ 10%.

درجات الحرارة المتوقعة لطقس اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023

القاهرة والوجه البحري، 39، 27 درجة مئوية.

المدن والمناطق المطلة على السواحل الشمالية 35، 25 درجة مئوية.

المناطق الجنوبية من سيناء 40، 30 درجة مئوية.

المناطق الشمالية من الصعيد 44، 24 درجة مئوية.

المناطق الجنوبية من الصعيد 45، 30 درجة مئوية.

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