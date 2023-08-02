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خبير سلامة مائية يحذر المصطافين من 3 أسباب تؤدي للغرق

هبة حسننشر في: 2 أغسطس 2023 - 6:14ص / آخر تحديث: 2 أغسطس 2023 - 6:14ص
دقيقة واحدة
خبير سلامة مائية يحذر المصطافين من 3 أسباب تؤدي للغرق
خبير سلامة مائية يحذر المصطافين من 3 أسباب تؤدي للغرق

خبير: 3 أسباب تعرض المصطافين للغرق، حيث أطلق خبير السلامة المائية والإسعافات الأولية الدكتور محمد سلامة العديد من التحذيرات التي تؤدي لغرق المصطافين خلال موسم الصيف، في إطار حرصه على صحة وسلامة المصطافين وقضاء إجازة صيفية ممتعة بعيدة عن المخاطر.

خبير: 3 أسباب تعرض المصطافين للغرق

جاءت تلك التصريحات من خبير السلامة المائية والإسعافات الأولية الدكتور محمد سلامة خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي ويتم إذاعته عبر القناة الفضائية ON، حيث حذر من 3 أسباب هامة تؤدي لغرق المصطافين خلال موسم الصيف، وعلى قائمة تلك الأسباب الثقة الزائدة في النفس رغم أن البحر “مالوش كبير” على حد تعليق الخبير.

وأوضح أن السبب الثاني الذي قد يعرض المصطافين لخطر الغرض هو التهور المنتشر بين فئة عمرية ما بين 15 عامًا، و25 عامًا، وأكد أن هناك نسب عالمية متعارف عالميًا بنسبة 79% من حوادث الغرق تحدث في تلك الفئة العمرية.

وأشار إلى أن السبب الثالث الذي قد يؤدي لغرق المصطافين هو النزول في مناطق غير معلومة الهوية، وعدم دراسة العمق في تلك المناطق أو معرفة طبيعة المياه المالحة أو العذبة في تلك المنطقة.

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هبة حسننشر في: 2 أغسطس 2023 - 6:14ص / آخر تحديث: 2 أغسطس 2023 - 6:14ص
دقيقة واحدة
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