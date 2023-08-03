تنسيق الجامعات مؤشرات تنسيق كليات الطب البشري بالجامعات الأهلية 2023، حيث يبحث العديد من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2023، على مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتيجة الثانوية العامة لهذا العام، كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات يوم السبت القادم، وسيوضح موقع مصر 365 كافة التفاصيل عن تنسيق الجامعات ومؤشرات تنسيق كليات الطب البشري بالجامعات الأهلية 2023.

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تنسيق الجامعات.. مؤشرات تنسيق كليات الطب البشري بالجامعات الأهلية 2023

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 لكلية الطلب البشري 82%.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 لكلية طب الأسنان 79%.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 لكلية العلاج الطبيعي 78%.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 لكلية الصيدلة 78%.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 لكلية الطب البيطري 73%.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 لكلية الهندسة 65%.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 لكلية علوم الحاسب 62%.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 لكلية الآثار 55%.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 لكلية التربية 55%.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 لكلية السياحة والفنادق 55%.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 لكلية الحقوق 55%.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 لكلية التمريض 55%.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 لكلية العلوم السينمائية 55%.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 لكلية الفنون التطبيقية “الشعبة العلمية” 59%.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 لكلية العلوم الأساسية 58%.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 لكلية الإعلام وفنون الاتصال “الشعبة الأدبية” 55%.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية وكلية التكنولوجيا الحيوية 59%.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 لكلية اللغات والترجمة 55%.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 55%.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 لكلية الاقتصاد والإدارة 55%.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 لكلية الزراعة 55%.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 لكلية الآداب 55%.

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