تنسيق الجامعات خطوات وشروط التقديم ومصروفات جامعة سيناء الأهلية، حيث يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 عن تنسيق الجامعات الأهلية 2023، ففي تلك الأحيان يقبل العديد من الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية ومنها كلية جامعة سيناء الأهلية، ويقدم موقع مصر 365 كافة التفاصيل عن خطوات وشروط التقديم ومصروفات جامعة سيناء الأهلية.

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تنسيق الجامعات.. خطوات وشروط التقديم ومصروفات جامعة سيناء الأهلية

جامعة سيناء الأهلية تضم، جامعة سيناء فرعي القنطرة والعريش، والعديد من الكليات بفرع العريش تحتوي على:

كلية الصيدلة.

كلية الأسنان.

كلية هندسة.

كلية حسابات ومعلومات.

كلية الإعلام.

كلية الإدارة.

أما فرع القنطرة فهو يحتوي على الكليات التالية:

كلية صيدلة.

كلية الأسنان.

كلية العلاج الطبيعي.

كلية الهندسة.

كلية علوم الحاسب.

كلية الإدارة.

كلية إعلامي عربي وإنجليزي.

مصاريف جامعة سيناء فرع العريش

كلية صيدلة 64.000 جنيه.

كلية الأسنان بقيمة 88.200 جنيه.

كلية هندسة، 40.600 جنيه.

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب 42.500 جنيه.

مصاريف جامعة سيناء فرع القنطرة

كلية صيدلة بقيمة 70.000 جنيه.

كلية الأسنان 91.500 جنيه.

كلية علاج طبيعي 68.500 جنيه.

كلية هندسة 44.000 جنيه.

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب الآلي 55.000 جنيه.

كلية إدارة الأعمال، 24.500 جنيه.

كلية إعلام إنجليزي، 24.500 جنيه.

خطوات التقديم بكليات جامعة سيناء

تسجيل الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ثم الضغط على رابط التسجيل بالجامعات الأهلية.

تسجيل الرغبات بالجامعات الأهلية عن طريق إدخال رقم الجلوس والرقم السري للثانوية العامة.

طباعة الرغبات وإيصال التقديم.

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