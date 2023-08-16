بيان رسمي من الصحة بشأن ظهور متحور كورونا الجديد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمرض كورونا بصفة عامة، لافتة إلى أنه بداية من شهر أبريل وحتى الآن، بدأت حالات الإصابة بالمرض تتناقص بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى أقل المعدلات مقارنة بالسنوات السابقة منذ ظهوره.

فيما يخص الموقف الوبائي في مصر، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه لا توجد حالات وفاة منذ 16 مارس 2023، مشيرا إلى أن جميع المتحورات المنتشرة حالياً تنتمي إلى المتحور أوميكرون، ولا تتسبب في حدوث حالات مرضية شديدة.

وتستمر وزارة الصحة في متابعة الموقف الوبائى للفيروسات التنفسية، وفق حسام، من خلال منظومة ترصد قوية تشمل الترصد الروتينى للحالات المترددة على العيادات الخارجية أو المحجوزة فى المستشفيات، ومن خلال المواقع المختارة لترصد الأمراض التنفسية حيث يتم فحص التسلسل الجيني للعينات المؤكدة معملياً لمرض كوفيد -19 بمعامل الصحة العامة المركزية بشكل مستمر، لمتابعة ظهور المتحورات الجديدة.

وقال متحدث الصحة، إن منظمة الصحة العالمية، أعلنت انتهاء حالة الطوارئ الصحية لمرض كوفيد-19 على مستوى العالم، منذ مايو الماضي، ومن وقتها أصبح يتم التعامل معه كباقي الأمراض التنفسية الحادة الأخرى.

وتراقب منظمة الصحة العالمية حاليًا العديد من متحورات كوفيد-19، منها (XBB.1.16 ، XBB.1.5 ، EG.5)، و6 متحورات أخرى مصنفة أنها تحت المراقبة، ولا يزال XBB.1.16 هو المتحور الأعلى انتشارًا، وفق حسام، حيث تم الإبلاغ عنه من إجمالي 101 دولة منذ ظهوره، أما المتحور XBB.1.5، فتم الإبلاغ عنه من 121 دولة على مستوى العالم، وتمثل نسبة انتشاره 12,7%.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المتحور “EG.5″، أحد السلالات الفرعية من المتحور XBB 1.9.2 وهو يعتبر خليط من سلالات فرعية للمتحور أوميكرون)، تم الإبلاغ عنه لأول مرة في 17 فبراير 2023، ويحتوي على سمات وراثية مشابهة للمتحور XBB.1.5 مع وجود طفرات إضافية، و تم الإبلاغ عن 7354 عينة للمتحور EG.5 من 51 دولة، وبلغت نسبة انتشاره على مستوى العالم 17,4% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023.

وكشف «عبدالغفار» أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن معظم العينات المبلغة من الصين حيث وصلت إلى 2247 عينة)، أما الدول الأخرى التي تحتوي على 100 عينة على الأقل هي الولايات المتحدة الأمريكية و جمهورية كوريا واليابان وكندا والبرتغال.

وأشار متحدث الصحة، إلى أن منظمة الصحة العالمية، أفادت بأن تقييم المخاطر العالمي لـلمتحور EG.5 في الوقت الحالي ما زال منخفضًا طبقاً للأدلة المتاحة، وعلى الرغم من سرعة انتشاره وقدرته على الهروب المناعي، لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المراضة أو الخطورة حتى الآن.