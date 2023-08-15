أزمة السجائر.. توجيه عاجل من الحكومة للشرقية للدخان

بعد تفاقم أزمة السجائر خلال الأسابيع الماضية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع أمس، من أجل لمتابعة سير عمل شركة الشرقية “إيسترن كومباني”.

وعقد الاجتماع بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ في حضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وشارك وزير المالية الدكتور محمد معيط في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع الذي عقد في مقر مدينة العلمين، استعرض موقف نشاط عمل شركة الشرقية “إيسترن كومباني”، وحجم الإنتاج من مختلف منتجات الشركة الخاصة بالتبغ، وما يتم تنفيذه من خطط عمل وبرامج تطوير لزيادة حجم الإنتاج من أجل تحقيق التوازن والاحتياجات بالأسواق دون احتكار أو نقصان.

وأضاف نادر سعد، أن الاجتماع تناول ما يمكن فعله من أجل توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمختلف منتجات الشركة، وتم توجيه زيادة أوامر التوريد للمواد الخام، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج اليومي، وإتاحة المزيد من المعروض سعياً لاستقرار السوق وضبط أسعار السجائر.

وأشار الاجتماع إلى استحواذ شركة “إيسترن كومباني”، على نحو 75% من حجم السوق الخاصة بسلعة “السجائر” في مصر، وهناك جهود متواصلة لطرح المزيد من الكميات من مختلف منتجات الشركة.