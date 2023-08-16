حقيقة فتح تراخيص البناء بدون الاشتراطات الجديدة
ردا على العديد من التقارير التي انتشرت الفترة الماضية، كشف مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، حقيقة ما تردد بشأن إعادة فتح تراخيص البناء في المدن والقرى بدون اشتراطات البناء الجديدة بداية من أول سبتمبر.
حقيقة فتح تراخيص البناء دون اشتراطات
ونفى مصدر وزارة التنمية المحلية، في تصرحات صحفية، ما يتردد بشأن تراخيص البناء دون اشتراطات البناء الجديدة، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة ولم يصدر من الوزارة أي تعليمات في هذا الشأن.
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وأكد المصدر، أن تراخيص البناء مفتوحة وفق الاشتراطات البنائية الجديدة وفقا لما أقره القانون سابقا، ولفت إلى أن تراخيص البناء مستمرة كما هي دون توقف ولم يصدر تعليمات من الوزارة بوقف اشتراطات البناء الجديدة.
و تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بأنه سيتم فتح تراخيص البناء بدون اشتراطات البناء الجديدة بداية من أول شهر سبتمبر القبل.