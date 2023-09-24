بيان حكومي عاجل بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث أكد رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي أن البلاد بصدد وضع اللمسات النهائية بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.

بيان حكومي عاجل بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك تعاون وتنسيق بين مجلس النواب ومجلس الوزراء بشأن وضع اللمسات النهائية بشأن قانون التصالح الجديد، والعمل على إيجاد نوع من أنواع التوافق بين المواد المطروحة في القانون، مما يساهم بشكل كبير وسريع في إصداره بشكل رسمي حتى يستفيد منه المواطنين في القريب العاجل، وفي الوقت نفسه يضع فاصلًا لتلك المخالفات وتعمل على عدم تكرارها مرة أخرى.

جاءت تلك التصريحات من رئيس الحكومة خلال فعاليات اجتماعه مع مجلس المحافظين بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، حيث تناول الاجتماع متابعة العديد من الملفات الهامة في البلاد.

وخلال فعاليات الاجتماع تم استعراض العديد من المقترحات التي من شأنها المساهمة في إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بجميع الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلبات تقنين وضع اليد في البلاد، سواء كانت الأراضي تخص مرحلة تقديم وفحص وتسجيل ومعاينة الطلبات أو مرحلة التسعير، وأيضًا مرحلة البت وتحرير العقود، وفي هذا الصدد تمت الإشارة لمعدلات الأداء مع توضيح نسب التنفيذ الخاصة بالطلبات التي تقدمت بها وما تم تحريره من عقود وما تم معاينته من تلك الطلبات المقدمة.

كما استعرض وزير التنمية المحلية موقف الأراضي المستردة إلى الوقت الراهن، مع توضيح ما تم تسجيله منها لتنفيذات التوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، مع توضيح الجهود المبذولة لضمان عدم التعدي على تلك الأراضي مرة أخرى.

وشدد رئيس الحكمومة على ضرورة المتابعة الدائمة والمستمرة خلال تلك الفترة للاستعدادات الراهنة من أجل استقبال العام الدراسي الجديد في ضوء توجهات البلاد للاستفادة من المناخ التعليمي الجديد للطلاب.

كما كلف ريس الحكومة بضرورة إتمام أعمال الصيانة التي تقوم بها الإدارات والمديريات التعليمية لضمان جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، وكافة ما يتعلق بالمنشآت التعليمية وكذلك الفصول الدراسية والحجرات الخاصة بالأنشطة التعليمية والتربوية ودورات المياه للتأكد من سلامتها بالإضافة لإتمام أعمال الإنارة وسلامة مختلف المرافق في كافة المدارس الموجودة في جميع أنحاء الجمهورية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورةو مراعاة قيام المحافظين بالمراجعة الشخصية لكافة تلك الإجراءات مع الحرص على التواصل بطريقة مباشرة مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل حل أي مشكلة قد تطرأ بشأن الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

الحكومة تؤكد على أهمية المعارض لتوفير احتياجات المدارس

وفي سياق متصل، شدد رئيس الحكومة على أهمية المعارض التي تم افتتاحها خلال الفترة القليلة السابقة، لتوفير احتياجات المدارس المختلفة مع توفير مختلف السلع والمستلزمات الأخرى بأسعار مناسبة لجميع المواطنين والتي تستهدف العمل على إحداث توازن بالسوق المحلي والعمل على توفير مختلف السلع بصورة دائمة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية استمرار تلك المعارض وزيادة المنافذ التي تطرح السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة.

ترشيد استهلاك الكهرباء وخفضض إنارة الميادين والشوارع

كما استعرض رئيس مجلس الوزراء إجراءات ترشيد الطاقة الكهربائية في ضور سرد وزير التنمية المحلي ما تم اتخاذه بشأن ترشيد الكهرباء، وأوضح أنه تم خفض إنارة الميادين والشوارع في الجمهورية وغيرها من إجراءات ترشيد الطاقة الكهربائية في البلاد.

كما تابع رئيس الحكومة الموقف التنفيذي بشأن تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية، وأشار وزير التنمية المحلية إلى ان إجمالي عدد تلك المجمعات إلى الوقت الراهن بلغ 332 مجمع، تم الانتهاء من 324 منها، وجاري العمل على الانتهاء من العدد المتبقي منها.

كما تم التنويه

كما تابع رئيس الحكومة الاستعدادات التي يتم إجرائها بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية 2024 القادمة، من خلال الاستعدادات التنظيمية واللوجستية، والتي من شأنها التيسير على كافة جوانب عملية الانتخابات الرئاسية في مصر.

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