منع زراعة محصول هام هذا العام في مصر

تم منع زراعة محصول الأرز هذا العام، حيث أعلن رئيس مصلحة الري المهندس علي منوفي، أنه قد تم تحديد المساحات المنزوعة من زراعة الأرز لهذا العام على مستوى جمورية مصر العربية، والمقدرة بحوالي 724 ألف و200 فدان بمحافظات الوجه البحري، وتم حظر زراعة الأرز بمحافظات الوجه القبلي، وذلك بالتعاون بين هيئة الري ووزارة الزراعة.

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منع زراعة محصول الأرز هذا العام في هذه المحافظات

وأضاف رئيس مصلحة الري، أن المحافظات الممنوعة من زراعة الأرز لهذا العام، هي المحافظات التالية:

محافظة أسوان.

محافظة الأقصر.

محافظة قنا.

محافظة سوهاج.

محافظة أسيوط.

محافظة المنيا.

محافظة بني سويف.

محافة الفيوم.

محافظة الوادي الجديد.

محافظة القاهرة.

محافظة الجيزة.

محافظة القليوبية.

محافظة المنوفية.

محافظة مرسى مطروح.

محافظة شمال سيناء.

محافظة جنوب سيناء.

محافظة البحر الأحمر.

محافظة السويس.

وأكد على تشديد حظر زراعة الأرز في تلك المناطق سالفة الذكر، وأشار إلى أنه سيتم توقيع العقوبات والغرامات المنصوص عليها بقانون الري على المخالفين، كما سيتم تحصيل غرامة أخرى بقيمة استغلال المياه الزائدة عن الكميات المقررة والمستغلة في زراعة الأرز بالمخالفة تبعًا للقانون.

ويجدر هنا الإشارة، إلى أن المساحة المقررة والتي تم تحديدها في ضوء الحصة المائية المتاحة والمقررة من الوزارة وهيئة الري للزراعات الصيفية هذا العام، مع الأخذ بعين الاعتبار التصميمات الخاصة بشبكة الري بالمحافظات المصرية، وكذلك التصرفات القصوى المسموح بها خلال فترة أقصى الاحتياجات من أجل وصول المياه لكافة الأراضي المنزرعة بكميات المياه المناسبة خلال الأوقات المحددة للري، ولن يتم السماح بزراعة مساحات أرز خارج الزمامات أو المناطق المحددة، وسيتم شن حملات مستمرة لإزالة شتلات الأرز المنزرعة في الأراضي المخالفة، وحتى لا تتأثر مياه الشرب أو تحدث أي مشاكل أو معاناة في نهايات الترع.

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