احذروا.. غرامة التخلف عن التصويت في الاستحقاقات الانتخابية

احذروا من غرامة التخلف عن التصويت فى الاستحقاقات الانتخابية، حيث أقر قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر تحت رقم 45 لعام 2014، والمعدل بالقانون الصادر تحت رقم 140 لعام 2020، والذي نص على فرض غرامة لمن لم يشارك في الاستحقاقات الاتنخابية، حيث نصت المادة رقم 57 على أنه يعاقب بغرامة لا تزيد عن 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بدون عذر عن الإدلاء بصوته في الاستفتاء أو الانتخاب.

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غرامة التخلف عن التصويت فى الاستحقاقات الانتخابية

وتعد المشاركة بشكل فعال في الاستحقاقات الانتخابية واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن، حيث أكدت مادة الدستور الصادرة تحت رقم 87 بالفقرة الأول منها، على أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء ها الواجب في حالات محددة وضحها القانون.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024، التي من المقرر أن تبدأ بداخل البلاد يوم 10 ديسمبر وحتى 12 من ديسمبر الجاري 2023، المنافسة بين 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي “النجمة” والمرشح الرئاسي عبدالسد يمامة رمزه الانتخابي “النخلة”، المرشح الرئاسي فريد زهران ورمزه الانتخابي “الشمس”، المرشح الرئاسي حازم عمر ورمزه الانتخابي “السلم”.

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