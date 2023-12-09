حيل بسيطة تساعدك على توفير المال عند التسوق اون لاين

تكمن الاستفادة القصوى من خصومات الإنترنت والعروض الحصرية في الفهم الدقيق لطرق التوفير المتاحة أمامك عند شراء منتجاتنا اليومية منها والموسمية. وسنكشف في هذا المقال عن بعض الحيل الذكية التي يمكن أن تجعل عملية التسوق أكثر ذكاءً عبر تحسين تجربتك في التسوق اون لاين وتوفير نفقاتك مع الحفاظ على جودة مشترياتك المختلفة والاستفادة من أكواد الخصم المميزة التي يقدمها موقع كوبون فايزر.

ابحث عن القسائم التوفيرية

الخطوة الأولى عند الشراء من الإنترنت هي البحث عن قسائم الخصم المختلفة.

تمثل قسائم الخصم أكواداً معينة تقدم عروضاً توفيرية مختلفة، قد يشمل بعضها عروضاً توفيرية على القيمة الإجمالية لمشترياتك، في حين أن بعضها يقدم عرضاً مجانياً لخدمات التوصيل، بينما يقدم البعض الآخر خصماً بنسب مئوية مختلفة عند شرائك منتجاً ما، وقد تختلف نسبة الخصم بشكل كبير بحسب الكود الذي تحصل عليها، إذ تقدم بعضها توفيراً بنسبة 5%، بينما تصل قيمة الخصم في البعض الآخر حتى 40% وأكثر.

لنفترض أنك ترغب في الشراء من متجر نون، كل ما عليك القيام به هو الدخول لمتجر نون واستخدام كود خصم نون وإضافته في المكان المخصص عند إتمام عملية الشراء من نون لتحصل على نسبة توفير كبيرة على مشترياتك.

اترك سلة التسوق ممتلئة

بكل تأكيد ستفكر بأن هذه الخطوة ترتبط بعملية نفسية ما، أو ربما لضبط عملياتك الشرائية ومنح نفسك الوقت مطولاً للتفكير بحاجتك الفعلية لهذه المنتجات التي قمت بإضافتها إلى سلة التسوق ريثما يحين موعد شرائها.

بالرغم من أهمية ما سبق ومدى الفائدة التي يقدمها لك، إلا أن هناك سبباً آخر يقف خلف تقديمنا هذه النصيحة؛ وهو أن معظم المتاجر تعمد إلى منحك خصومات مختلفة على العناصر التي تقوم بإضافتها إلى سلة التسوق آملاً بشرائها ذات يوم. لذا، فلا ضير من تكديس بعض هذه المنتجات في سلة التسوق لبعض الوقت.

استغل مواسم العروض

تقوم العديد من المتاجر في مواسم وأوقات معينة من السنة بتقديم خصومات وعروض كبيرة، مثل يوم الجمعة البيضاء والأعياد ونهاية المواسم وغيرها. لذا، إن كنت قادراً على تنظيم عملياتك الشرائية لتتناسب مع مواعيد هذه العروض فستلاحظ أن هذه العملية ستوفر عليك الكثير.

مثلاً، يمكنك الحصول على كود خصم امازون على مجموعة كبيرة من المنتجات التي ترغب بشرائها إن قمت باستغلال عروض الجمعة البيضاء. كل ما عليك هو إعداد قائمة بالمنتجات التي ترغب بشرائها حتى لا تضطر للقيام بعمليات شراء كبيرة سوى مرة أو اثنتين في السنة.

اشترك في برامج المكافآت

تقدم العديد من المتاجر الإلكترونية ميزة برامج المكافآت، والتي تتيح لك إمكانية الحصول على نقاط معينة لاستبدالها بهدايا أو قسائم خصم عند القيام بعمليات الشراء من المتجر.

تعتبر هذه الميزة مفيدة لك في حال كنت من رواد ومحبي التسوق أون لاين، وخاصة أن كنت تفضل التسوق من متجر محدد؛عندها سيقوم المتجر بمنحك العديد من النقاط والمكافآت مع كل عملية شراء جديدة تقوم بها؛ مما سيوفر عليك الكثير من المبالغ عند استبدال هذه النقاط بمنتجات ما لاحقاً.

تابع العروض والتخفيضات

كطريقة تضمن لك الحصول على مختلف العروض واستغلالها قبل فوات الأوان، يمكنك مثلاً الاشتراك بالنشرات الخاصة بالمتاجر ومواقع توفير الكوبونات والقسائم والتي تطلعك على كل جديد في هذا المجال.

أو يمكنك كخطة سهلة ومضمونة استخدام المساعد الرقمي أليكسا لإخطارك وتنبيهك حول مختلف العروض والتخفيضات التي تقدمها المتاجر بشكل مباشر.

استخدام عدة قسائم خصم

بالرغم من أن أغلب المتاجر لا تتيح لك إمكانية الاستفادة من عدة أكواد خصم، إلا أن هذه الميزة قد تكون موفرة للغاية في بعض المواقع؛ فقد تأكد من ترتيب القسائم بشكل صحيح بحيث تضمن الحصول على أكبر قيمة توفير ممكنة.

باتباع هذه الحيل البسيطة يمكنك جعل عملية التسوق أون لاين أكثر متعة وتوفيراً بسهولة ودون عناء البحث المطول عن العروض وأكواد الخصومات المختلفة.