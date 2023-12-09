الجريدة الرسميةقامت بنشر 3 قرارات وزارية هامة ، حيث قامت الجريدة الرسمية في أخر عدد صدر عنها بنشر 3 قرارات وزارية صادرة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

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3 قرارات وزارية هامة طبقًا للجريدة الرسمية

حيث قامت الجريدة الرسمية بنشر تلك القرارات الوزارية التالية:

قرار الأول الصادر تحت رقم 4301 لعام 2023، والذي نص على التالي، “يرخص لهيئة قناة السويس بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة تحت مسمى شركة قناة السويس للقوارب الحديثة، بغرض تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت والوحداتً البحرية، تبعًا لأحكام شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار المشار إليهما، بما لا يتعارض مع غرض الهيئة المذكورة”.

القرار الوزاري الثاني الصادر تحت رقم 4313 لعام 2023، الذي نص على التالي، “تمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية المنصوص عليها بالمادة رقم 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر تحت رقم 3326 لعام 2023 المشار إليه، وذلك لمدة 3 أشهر إضافية”.

قرار الوزاري الثالث الصادر تحت رقم 4376 لعام 2023، والذي نص على التال، “تعد من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المحور الموازى لشارع 9 وسوق تجارية بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة”.

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