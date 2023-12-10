84 مليار استثمارات في مصر.. تفاصيل أكبر صفقة بالدولار خلال الفترة القادمة

تواجه مصر العديد من التحديات الاقتصادية على مدار الأعوام الماضية، وفي إطار بحث الحكومة المصرية عن الحلول والتغلب على الصعوبات نجح وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتعاون الدولي، وهيئة البريد، في عقد صفقات واتفاقات مهمة لتحقيق عائد دولاري، فيما حقق البريد المصري فائض أرباح تخطى 4 مليارات دولار.

9 اتفاقيات بقيمة 84 مليار دولار

ومن جانبها شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الحدث الجانبي الذي تنظمه شركة بيبسيكو، بالتعاون مع جامعة الدول العربية بعنوان “إطلاق الفرص في الشرق الأوسط.. التحول إلى الطاقة المتجددة”، والذي تم إقامته على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب28″، المقام بدولة الإمارات.

وأكدت هالة السعيد، أن التحول إلى الطاقة المتجددة ليس مجرد ضرورة بيئية بل له العديد من الفوائد وفق قولها، حيث يعتبر فرصة استراتيجية للشرق الأوسط لخلق اقتصاد متنوع، وتعزيز قدرته التنافسية العالمية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، بجانب استغلال موارد الطاقة المتجددة الوفيرة في المنطقة لتصدير الطاقة النظيفة إلى العالم وليس الاكتفاء المحلي فقط.

وكشفت السعيد خلال تصريحاتها بالمؤتمر، عن عقد 9 اتفاقيات إطارية بقيمة 84 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع مطورين إقليميين وعالميين، بالإضافة إلى 22 مذكرة تفاهم مع أصحاب المصلحة الحكوميين المعنيين وكبار المطورين الدوليين، لتطوير سلاسا من الهيدروجين الأخضر، تشمل الطاقة المتجددة، ومرافق التحليل الكهربائي، وإنتاج الوقود الأخضر.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الحكومة تعمل بنشاط على الترويج لمراكز البيانات الخضراء، وجذب الاستثمارات إلى المرافق التي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة من أجل تقليل استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل التي تسهلك كثير من الوقود.

كما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحول للاقتصاد الأخضر، والتكيف مع التغيرات المناخية والتعامل المرن معها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، يتطلب أدوات تمويلية جديدة وتدفقات استثمارية كبيرة للاقتصادات الناشئة، مع ضرورة أن تراعى الأبعاد الاجتماعية والبيئية ومعايير الاستدامة لتلبية الاحتياجات المستقبلية والحالية والحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل على تنميتها وتحقيق الاستثمار الأمثل، مما ينتج عنه زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية بالقطاعات المختلفة.

وأوضح معيط، فى لقائه مع ممثلي بنوك «إتش. إس. بى. سى» و«بركليز للاستثمار» و«ماكوارى أوروبا» على هامش قمة المناخ التي أقيمت في الإمارات المتحدة، أننا نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات المصرفية العالمية في دعم الأهداف التنموية بالاقتصادات الناشئة من خلال العمل على الدفع باستثمارات ضخمة تسهم في تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، معبرا عن تمنيه بدء بنك ستاندرد تشارترد نشاطه في مصر مع بداية العام المقبل.

كما قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن مجلس الإدارة اعتمد ميزانية الهيئة للعام المالي 2022/ 2023 بصافي فائض بلغ 4 مليارات و422 مليون جنيه.

ونجحت الهيئة وفق شريف، خلال الأعوام الثلاثة الماضية في تحقيق العديد من الإنجازات على كافة المستويات، حيث تم تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي على كل الإجراءات والمعاملات، ما أسهم في تحسين جودة الخدمات وتنوعها، و تطوير مكاتب البريد الحالية وإنشاء مكاتب بريد جديدة إلى جانب سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية، حيث أن ذلك من شأنه ان يُسهم بشكل كبير في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وذلك بعد تنفيذ خطة استراتيجية شاملة؛ وإحداث نقلة نوعية وتطور تكنولوجي بدعم مستمر من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشهد المؤتمر المنعقد في دبي، مناقشة تعزيز التعاون بين الحكومة والبنك الدولي، حيث يسعى الأخير لتوطيد دوره كبنك للمعرفة في مجال التنمية وتوسيع نطاق الشراكات لمواجهة التحديات العالمية التي يتوقع حدوثها في المستقبل على رأسها التغير المناخي، حيث يأتي يتبني البنك هذا التحول نظرا لأنه يعد من أبرز بنوك التنمية متعددة الأطراف، التي تستهدف زيادة تأثيره في تعزيز الاستدامة والقدرة على الصمود ومواجهة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.

وتناولت المُناقشات التي عقدت في المؤتمر، ملف تعزيز دور البنك الدولي في مجال تمويل التنمية والعمل المناخي في الدول الأعضاء، وسبل تعزيز دور البنك في مواجهة تحديات التنمية والقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك في الاقتصاديات النامية والناشئة.