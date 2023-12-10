محلات البقالة تواجه أزمة السكر بهذا الإجراء، حيث تعاني الأسواق المصرية المحلية من أزمة بالسكر المعبأ مما أدى لزيادة أسعار السكر بشكل مبالغ فيه، وصل سعر كيلو السكر لمستويات غير متوقعة، بالإضافة لنقص المعروض منه بسوق التجزئة المحلي، وكشف أعضاء شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن تجار التجزئة يقوموا حاليًا ببيع ربع كيلو السكر “250 جرام” بسعر 20 جنيه، لكي يتناسب السعر مع القوة الشرائية للمواطن المصري بعد أن تجاوز سعر الكيلو 50 جنيه.

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محلات البقالة تواجه أزمة السكر بهذا الإجراء

في ظل أزمة السكر الحالية، قامت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بنشر العديد من الأقاويل والشائعات الكاذبة، ومن أهم تلك الشائعات الكاذبة طرح عبوات من السكر بالأسواق المحلية بسعر 3 جنيه، لمواجعة زيادة الأسعار، ونفى أعضاء الغرف التجارية تلك الشائعة مؤكدين أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

وصرح عضو شعبة المواد الغذائية كريم ممدوح، أن بعض محلات البقالة تقوم خلال الوقت الراهن ببيع ربع كيلو سكر معبأ بنظام التجزئة، ليتناسب السعر مع الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها المواطنين خلال الوقت الحالي، في ظل استمرار أزمة السكر المعبأ التي يعاني منها السوق المحلي.

وأضاف كريم ممدوح، أن متوسط سعر ربع كيلو السكر 20 جنيه خصوصًا بالمناطق الشعبية والمحافظات المصرية، ولفت إلى أن كميات سكر التموين لا تكفي احتياجات الأسر الشهرية من السكر.

بيع السكر بالربع كيلو ليس ظاهرة مستحدثة بسبب أزمة السكر

كما أشارت عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية فاطمة عبدالمقصود، أن طرح كميات من السكر أقل من كيلو أو بيع السكر “سائب” يعد ظاهرة موجودة بالفعل داخل الأسواق المصرية المحلية، وليست بالظاهرة المستحدثة بسبب أزمة السكر الحالية، إلا أان الجديد خلال تلك الفترة هو قيام نسب كبيرة من البقالات بتجزئة كيلو السكر ليتناسب سعره مع احتياجات المواطنين.

واستئناف تصريحاتها، أنها تتوقع أن تشهد الفترة القادمة انفراجة في أسعار السكر، خصوصًا وأن البلاد لديها اكتفاء ذاتي من السكر، ولا نستورد أكثر من 8% من احتياجاتنا، مؤكد أن السعر العادل لكيلو السكر في حدود 27 جنيه لا أكثر ولا أقل.

مع توقع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية علاء عز، انتهاء أزمة السكر في غضون أسبوع كحد أقصى، خصوصًا مع ضخ المزيد من الكميات داخل الأسواق المحلية، منوهًا بأن ارتفاع سعر السكر يعود لارتفاع أسعار السكر العالمية، بالإضافة لتوقف القطاع الخاص عن استيراده، وإقبال المواطنين الكثيف على شرائه وتخزينه خلال الفترة الحالية، بالإضافة لاستغلال بعض التجار لتلك الأزمة لتحقيق المزيد من الأرباح الغير مشروعة.

وشدد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن التسعير الجبري للسكر سيؤدي لزيادة أزمة السكر ولن يعالجها، وأشار أن هذا الإجراء قد يؤدي لاختفاء السكر من الأسواق المحلية، مشيرًا لإمكان مجلس الوزراء بفرض تسعيرة جبرية على سلعة معينة خلال الفترة زمنية معينة ولأسباب محددة تبعًا للقانون المصري.

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