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20 مليون جنيه غرامة للمصرية للاتصالات لهذا السبب

هبة حسننشر في: 10 ديسمبر 2023 - 3:15م / آخر تحديث: 10 ديسمبر 2023 - 3:20م
دقيقة واحدة
20 مليون جنيه غرامة للمصرية للاتصالات
20 مليون جنيه غرامة للمصرية للاتصالات

20 مليون جنيه غرامة للمصرية للاتصالات لهذا السبب، حيث قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتغريم الشركة المصرية للاتصالات 20 مليون جنيه، بعد أن قام الجهاز برصد عطل جسيم بالبنية التحتية وانقطاع الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت بالعديد من المناطق المتفرقة ذلك العطل الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي.

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20 مليون جنيه غرامة للمصرية للاتصالات لهذا السبب

كما وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركات المقدمة للخدمة بضرورة القيام بتعويض العملاء المتضررين تبعًا للقواعد العامة للتعويضات، والتي تم أصدرها من قبل الجهاز للشركات العاملة بالسوق المصرية المحلي لحماية حقوق المستخدمين في حالة تأثر الخدمات المقدمة لهم.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قام بتشكيل لجنة فنية طارئة فور حدوث انقطاع الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت، لتحديد أسباب هذا العطل والوقوف على مدى التأثر الناجم عن الانقطاع، والمدة الزمنية التي استغرقها هذا الانقطاع في الخدمات، مع تحديد المناطق المتضررة، لحين عودة واستقرار الخدمة بجميع المناطق مرة أخرى، وبناء على التقرير المقدم من قبل اللجنة المشكلة أصدر الجهاز قراره بتغريم الشركة المصرية للاتصالات 20 مليون جنيه.

ولم تنتهي اللجنة الفنية المشكلة من قبل الجهاز القومي للاتصالات من مهام أعمالها، ولكن عليها استكمال عملها مع مقدمي خدمات الإنترنت من أجل الوقوف على الصورة كاملة لحجم التأثر في تلك الخدمات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستخدمين.

وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات، وتفادي تكرار تلك الأعطال مرة أخرى، التي تؤثر على الشبكة وعلى الخدمات المقدمة للمستخدمين مع ضمان حقوقهم وتلبية احتياجاتم زيادة نسبة رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم.

ويشار هنا إلى أن عدد المشتركين في خدمات التليفون الأرضي التابع للشركة المصرية للاتصالات بلغ 12.23 مليون اشتراك مع نهاية شهر يوليو للعام الجاري 2023، مقارنة بـ 11.83 مليون اشتراك مع نهاية يونيو السابق 2023، و11.72 مليون اشتراك خلال شهر يوليو لعام 2022.

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هبة حسننشر في: 10 ديسمبر 2023 - 3:15م / آخر تحديث: 10 ديسمبر 2023 - 3:20م
دقيقة واحدة
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