ارتفاع غير مسبوق في سعر البصل.. رغم قرارات الحكومة

رغم قرارات الحكومة ارتفاع غير مسبوق في سعر البصل، تسيطر حالة من عدم الاستقرار على أسعار البصل خلال الفترة القليلة السابقة، حيث شهدت أسعار البصل ارتفاعات متكررة بالأسواق المحلية، حيث يتراوح سعر كيلو البصل داخل سوق العبور للجملة ما بين 13 و22 جنيه، بينما تشهد أسعار البصل للمستهلكين ارتفاعات غير مسبوقة حيث يتراوح سعر كيلو البصل للمستهلك ما بين 35 جنيه و45 جنيه للكيلو.

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رغم قرارات الحكومة ارتفاع غير مسبوق في سعر البصل

صرح مصدر مطلع بغرفة القاهرة التجارية، أن الأسواق التجارية المحلية تشهد حالة من الارتفاعات بسبب قلة المعروض من البصل، بسبب نهاية الموسم القديم للبصل مع بداية بشائر الموسم الجديد، وبالتالي فإن السوق المحلي يعاني من قلة المعروض مع نهاية الموسم القديم وبداية الموسم الجديد، الذي لايزال في بداية طاقته الإنتاجية التي لا تتجاوز الـ 10%.

وأشار المصدر، أنه على الرغم من منع تصدير البصل خلال الفترة السابقة إلى أن المصانع قامت بتكثيف قوتها الشرائية من التجار ومزارعي البصل لتصديره في صور أخر مثل “البصل البودرة والبصل المجفف”، بالإضافة لإقبال شركات الأدوية على محصول البصل الجديد لدخوله في بعض التركيبات الدوائية، لهذا منعت الحكومة تصدير البصل كمحصول، ولكن لم تمنع تصدير مشتقاته المصنعة، وأشار المصدر إلى أن قرار حظر تصدير البصل جاء في نهاية موسم البصل لهذا لم يعطي يظهر تأثيره على السوق المحلي.

وأكد المصدر، أن ارتفاع أسعار البصل السبب فيه اتجاه بعض المزارعين لزراعة محاصيل أخرى بعض ارتفاع تكلفة زراعة البصل مما وجه الحكومة للعمل على تكثيف المساحات المزرعة من المشاريع القومية حيث وصل حجم المساحات المزروعة لـ 800 الف فدان من البصل، فهذا من شأنه أن يعمل على احداث توازن بالأسواق خلال الفترة القليلة القادمة.

وتابع المصدر تصريحاته، أن السوق المحلي سيشهد تراجعات خلال الشهريين القادمين بشكل تدريجي، ولكن ليس بالاسعار التي يتوقعها المستهلك المصري، وشدد المصدر أنه لا يوجد أزمة في محصول البصل المصري.

نقيب الفلاحين: ارتفاع أسعار البصل حاليًا بسبب قلة المعروض منه

علق حسين صدام نقيب الفلاحين، على أزمة البصل الحالية وارتفاع سعر كيلو البصل بصورة مبالغ فيه حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 35 و45 جنيه للكيلو في بعض المناطق لقلة المعرض من البصل مع زيادة الطلب عليه بالإضافة لارتفاع أسعار النقل مما زاد التكلفة على سعر البيع الذي يتحمله المستهلك المحلي.

وأشار نقيب الفلاحين، أن أسعار البصل الحالية لن تشهد أي تراجعات قبل شهري يناير وفبراير القادمين 2024، وذلك بالتزامن مع بداء العروات الجديد لموسم البصل، ولفت إلى أن المساحات المنزرعة من البصل خلال الموسم السابق كانت تكفي فقط للاستهلاك المحلي، ولكن الحكومة قامت بتصدير كميات أكبر من المعتداد، لهذا فإن قرار حظر تصدير البصل لم يجدي نفعًا لأنه صدر مع انتهاء موسم حصاد البصل.

المجلس التصديري للحاصلات الزراعية يوضح أسباب عدم فعالية حظر تصدير البصل

كشف مصدر مطلع بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عن أسباب عدم فاعلية قرار الحكومة بشأن حظر تصدير البصل على أسعار البصل داخل السوق المحلي، بل ارتفعت الأسعار خلال الساعات السابقة لمستوى 35 جنيه مقارنة بسعر 25 جنيه للكيلو مؤخرًا، بينما قفز سعر البصل المقور لمستوى 22 جنيه بدلًا من 20 جنيه.

حيث أشار المصدر أن البصل متواجد في حوزة كبار التجار، الذين يقومون بتخزينه حيث أن البصل يعد من السلع القابلة للحفظ والانتظار لمدة عام أو أكثر من عام، كما أنه عقب قرار حظر تصدير البصل لم يقوم التجار بطرح كميات من المخزن لديهم بالسوق المحلية طمعًا في تصديرها بعد فك قرار حظر التصدير.

وجاء قرار تعليق تصدير البصل من الحكومة استجابة لمطالب العديد من الجهات، بسبب ارتفاع أسعار البصل محليًا بشكل كبير،، حيث تقرر تطبيق قرار منع الحظر خلال الفترة من شهر أكتوبر الماضي لنهاية شهر ديسمبر الجاري 2023.

وأضاف المصدر، أن سبب ارتفاع أسعار البصل محليًا بسبب كثافة التصدير قبل سريان قرار الحظر مع دخول شرائح جديدة بالمجال هم في الأساس مستوردين لسلع أخرى، بهدف توفير السيولة الدولارية، وطالب المصدر من مجلس الوزراء ضبط آليات استيراد البصل خلال المرحلة الحالية في ظل تراجع التصدير من الدول المنافسة في الهند وباكستان وغيرها من الدول نظرا للتغيرات المناخية.

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