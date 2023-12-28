بالتقسيط وبدون شروط.. 3 فرص للاستلام الفوري لشقة من الحكومة

3 فرص للاستلام الفوري لشقة من الحكومة بالتقسيط وبدون شروط، حيث أعلنت العديد من الهيئت الحكومية خلال الفترة الراهنة عن فرص عديدة للحصول على شقة في مشروعات كثيرة ضمن مشروعات البلاد للإسكان الفاخر والمتوسط.

3 فرص للاستلام الفوري لشقة من الحكومة بالتقسيط وبدون شروط

توجد شقق بمشروع الأهول المطروح من قبل الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع لوزارة الإسكان، فهناك العديد من الوحدات السكنية بالمجمع السكني بمحافظة القاهرة بمنطقة حلوان، فمن المتعين أن يتم طرح كراسات الشروط بمقر الجهاز القائم بحلوان.

تفاصيل شراء شقق الحكومة بالتقسيط والتسليم الفوري

من المتعين أن يصل عدد الشقق المطروحة حاليًا بالمشروعات السكنية الحكومية حوالي 43 وحدة سكنية جاهزة على الاستلام خلال شهر فبراير الجاري 2024 كاملة المرافق، على أن تكون الوحدات المطروحة نصف تشطيب والمتواجدة بالمجاورة الأولى بالمجتمع السكني الجديد القائم بأطلس بمنطقة حلوان.

وشدد الجهاز، على أن الوحدات السكنية المطروحة مساحاتها تتراوح ما بين 67 متر و96 متر حيث تم طرح كراسة الشروط في مقر الجهاز بمنطقة حلوان، وسجل سعر المتر حوالي 7.475 جنيه حتى 7.549 جنيه، فيما سجلت الشقة مساحة 90 مترًا سعر 686 ألف جنيه، فيما سجل سعر المتر بالوحدة السكنية بمساحة 67 متر 507 ألف جنيه، كما سجل سعر المتر في الشقة 96 متر سعر 727 ألف جنيه.

تفاصيل شقق صندوق التنمية الحضارية

بالنسبة لتفاصيل شقق المشروع التاني التابعة لصندوق التنمية الحضارية، والمتواجد في 8 محافظات، فمن المتعين أن يستمر التقديم للحصول على تلك الشقق خلال الفترة من 31 ديسمبر الجاري 2023، وتتواجد شقق المشروع في المحافظات التالية:

محافظة القاهرة.

محافظة القليوبية.

محافظة سوهاج.

محافظة الفيوم.

محافظة المنيا.

محافظة الشرقية.

محافظة كفر الشيخ.

محافظة الدقهلية.

أما بالنسبة لأسعار شقق مشروع صندوق التنمية الحضارية فهي كالتالي، تبدأ الأسعار من 760 ألف جنيه، وتصل حتى مليون و300 ألف جنيه، فيما تصل بعض الوحدات السكنية المطروحة ما بين 3 مليون وتصل لـ 4 مليون 600 ألف جنيه، تتمثل أنظمة السداد في دفع بنسبة 15% من قيمة الوحدة السكنية بمقدم حجز، على أن يتم تقسيط باقي ثمن الوحدة السكنية على 5 سنوات بدون فوائد.

وطريقة الحجز، خصص صندوق التنمية الحضارية رقم خط ساخن للمشروع، وهو، 15444، لتسهيل التواصل مع المواطنين الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية، ويمكن الإجابة على الاستفسارات والأسئلة المطروحة من قبل المواطنين فيما يخص تفاصيل المشروع السكني وأنظمة الدفع والتسهيلات التي يمكن الحصول عليها عند التقديم للحصول على الوحدة السكنية.

تفاصيل شقق الإسكان المتميز

أما بالنسبة لشقق الإسكان المتميز، فمن المتعين أن يتم طرح حوالي 1180 وحدة سكنية كاملة التشطيب، موزعة على مدينتي أسيوط الجديدة العبور الجديدة بمساحات تتراوح ما بين 63 و93 متر، والوحدات المطروحة ستكون بنظام أسبقية الحجز عبر موقع بنك التعمير والإسكان، والذي إتاح كراسات الشروط والتعرف على كافة تفاصيل المساحات والمواقع والأسعار وأسلوب السداد عبر الموقع الإلكتروني للبنك، في المدن التالية:

أولًا: مدينة العبور الجديدة

تضم المدينة شقق ذات مساحات سكنية تبدأ من 89 متر وتصل لـ 92 متر، بسعر 7245 جنيه للمتر، بمقدم حجز 60.000 جنيه، تسجل الوحدة السكنية بمساحة 90 متر حوالي 684.000 جنيه، يتم سداد 60.000 جنيه كمبلغ جدية حجز، على أن يتم استكمال مقدم حجز بنسبة 20% على أن يتم سداد 87.000 جنيه، ويتم سداد 68.000 جنيه وقت التعاقد، وبالتالي يكون المواطن قد قام بسداد نسبة 30% من قيمة الوحدة السكنية، والنسبة الباقية الـ 70% سيتم سدادها على 3 لـ 7 سنوات، بنظام قسط ربع سنوي، ففي حالة السداد على 3 سنوات سيكون قيمة القسط 58.000 جنيه، ولو تم السداد على 5 سنوات سيكون قيمة القسط 42.000 جنيه، ولو كان السداد على 7 سنوات سيكون قيمة القسط الربع سنوي 35.000 جنيه.

ثانيًا: تفاصيل الوحدات السكنية بمدينة أسيوط الجديدة

بالنسبة للوحدات السكنية المطروحة بمدينة أسيوط الجديدة تكون المساحة 63 متر، وهي مساحة موحدة لجميع الوحدات التابعة للمشروع، ويسجل سعر المتر حوالي 6520 جنيه، حيث تصل قيمة الوحدة السكنية 410.000 جنيه، ويكون مبلغ جدية الحجز 50.000 جنيه، ويتم بعد التخصيص استكمال مبلغ جدية الحجز بنسبة 20%، على أن يتم سداد 38.000 جنيه، ويتم وقت الاستلام سداد مبلغ 41.000 جنيه.

وبالتالي يكون المواطن المتقدم لحجز الوحدة السكنية قام بسداد نسبة 30% من قيمة الوحدة، والنسبة الباقية الـ 70% يتم السداد على 3 إلى 7 سنوات بنظام أقساط ربع سنوية، فلو اراد المواطن السداد على 3 سنوات ستكون قيمة القسط الربع سنوي 35 ألف جنيه، ولو تم السداد على نظام الـ 5 سنوات سيكون قيمة القسط الربع سنوي 25 ألف جنيه، ولو تم سداد على نظام الـ 7 سنوات ستكون قيمة القسط الربع سنوي 21 ألف جنيه.

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