إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية لهذه الفئة

إضافة مواليد تلك الفئة فقط على بطاقات التموين، أعلن مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي، أن إضافة المواليد على بطاقات التموين ستكون لفئات معينة دون غيرها، وشدد على عن إضافة المواليد لست مطلقة، حيث أن الإضافات الأخرى ستؤدي لزيادة حجم الدعم بشكل أكثر، وهو ما يشكل عجز على الموازنة العامة للدولة.

إضافة مواليد تلك الفئة فقط على بطاقات التموين

جاءت تلك التصريحات من مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية عبر مداخلة هاتفية عبر برنامج “يحدث في مصر”، والذي يتم بثه عبر القناة الفضائية إم بي سي مصر، وأكد أنه سيتم إضافة الفئات الأولى بالرعاية فقط على بطاقات التموين فقط لا غير حتى لا يزيد حجم الدعم بشكل أكبر ويشكل عجز كبير على موازنة الدولة.

وأشار لوجود ما يقرب من 64 مليون مستفيد من السلع التموينية، وحوالي 270 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز، ومن المتعين أن تتم إضافة المواليد على بطاقات التموين في حالة إقرار ميزانية جديدة على موازنة دعم التموين خلال شهر يوليو من العام القادم 2024، وهو الشهر الذي يتم خلاله الإعلان عن الموازنة العامة للبلاد 2024/ 2025، وأوضح أنه بعد هذا الإجراء من المتوقع أن يتم الإعلان عن فتح باب إضافة المواليد مباشرة بعد قرار وزير التموين الدكتور على المصيلحي.

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