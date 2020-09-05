10 دولارات فقط تنفقها لتصبح عضواً ذهبياً، و ستقوم بتوفير 420 دولاراً

القيادة ليلاً شيء لا يمكن ان تتجنبه دائمًا. نعم، هناك قدر معين من المخاطر مرتبط بها، و لكن الاستخدام المناسب للتكنولوجيا نجح في تقليل بعض هذه المخاطر. إن استخدام جهاز الرؤية الليلية هو خير مثال على ذلك. في البداية، تم استخدام كاميرات المراقبة الأولية لتوفير رؤية لما كان يقع خارج السيارات. ومع ذلك، فإن الجودة تختلف مع اختلاف مستوى الضوء. بينما يمكن حل هذه المشكلة باستخدام جهاز يدعى Lanmodo Vast Pro. فهو يعمل بشكل مثالي بغض النظر عن مستويات الضوء ويمكنه تزويد السائق بصورة واضحة لما يقع في الخارج مع التسجيل. إنه مثالي للقيادة الليلية.

يستخدم جهاز Lanmodo Vast Pro بشكل أساسي كاميرات أمامية و خلفية عالية الجودة من أجل لالتقاط صور لما يحيط به. إن زاوية الرؤية التي تبلغ 45 درجة و مدى الرؤية الذي يصل إلى 984 قدمًا هي إضافات لمميزات الجهاز الخاصة. تتم معالجة الصور الملتقطة و عرضها على شاشة IPS في وقت التقاطها. حتى عندما تكون مستويات الإضاءة منخفضة، تظهر الصور على الشاشة بشكل واضح و نقي. و نظرًا لأن كلا الكاميرتين تتمتعان بجودة فائقة، فليس هناك مجال للشكوى أيضًا. و يعتبر تسجيل الفيديو أثناء القيادة من المميزات الإضافية لجهاز Lanmodo Vast Pro. و يستمر تحديثها بالتقاط لقطات حديثة بدلا من القديمة.

في حالة حدوث أي أعطال أو أحداث مؤسفة، يتم حفظ التسجيل بالكامل و لا يمكن حذفه بسهولة. هناك أيضا مستشعرات G متخصصة يمكنها استشعار التصادمات قبل حدوثها. بحيث يمكنها منع خطورة الحوادث. بالرجوع إلى جميع المميزات الخاصة بالجهاز و المذكورة اعلاه، يمكن أن نستخلص أن جهاز Lanmodo Vast Pro يمكنه حل مشاكل القيادة الليلية بنجاح. يمكن أن تعمل و كأنها عين ثالثة للسائق أثناء القيادة الليلية. يمكنك الحصول على صورة مستقبلية لما ستراه أثناء القيادة، حتى و لو لم تكن يمكنك رؤية هذا بعينك المجردة فإنك يمكنك أن تراوغ بالسيارة وفقًا لصورة الجهاز. ي حالة وجود أي مشاة أو حيوان يقفز أمام سيارتك فجأة ، يمكنك تجنب وقوع حادث في هذا السيناريو. وبالتالي ، فهو يعمل على توفير الأمان المطلق أثناء القيادة ليلاً ويقلل من القلق الذي قد يصاحب ذلك.

إن فكرة امتلاك كاميرا للرؤية الليلية ليس جديدًا. فقبل Lanmodo ، تم تجهيز العديد من السيارات الفاخرة بأنظمة الرؤية الليلية NVS المدمجة. في الواقع ، حتى الآن السيارات الراقية مثل BMW و Mercedes-Benz و Cadillac وغيرها لديها نظام مدمج خاص بها. لكن هذه الكاميرات المدمجة باهظة الثمن ومتاحة فقط و بشكل خاص لنوع محدود من المركبات. من ناحية أخرى ، فإن Lanmodo Vast Pro يناسب ما يقرب من 99٪ من المركبات. علاوة على ذلك ، فإن الصورة بالأبيض والأسود التي توفرها الكاميرات المدمجة ليست مناسبة بشكل جيد للعيون. و دقة الصورة البالغة 480 بيكسل غالبًا ما تصبح بسببها الصور ضبابية. بينما ، مع Lanmodo Vast Pro ، يمكنك توقع صور كاملة الألوان عالية الدقة بدقة 1080 بيكسل ، مما يوفر صورة واضحة حتى في حالات الإضاءة الضعيفة.

و هناك أيضًا بند مميز لأن تصبح عضوًا ذهبيًا في Lanmodo ويأتي مع بعض المزايا المرتبطة بـ Lanmodo Vast Pro. الطلب على الجهاز مرتفع و هو متوفر في السوق بسعر 619 دولارًا. ومع ذلك ، إذا كنت عضوًا ذهبيًا ، فيمكنك الحصول عليها مقابل 199 دولارًا فقط. علاوة على ذلك ، سيتم منحك الأولوية من قِبل البائع Indiegogo وستحصل على الجهاز أولاً. كل ما عليك فعله هو التقدم لتصبح عضوًا عن طريق تقديم طلب بقيمة 10 دولارات. ستوفر 420 دولارًا بشكل فعال عند استثمارك في جهاز مفيد للغاية ويكاد يكون ضروريًا للقيادة الليلية. في حالة عدم الانتهاء من شراء الجهاز ، فإن مبلغ ال 10 دولارات سيكون قابلًا للاسترداد أيضًا. لذلك ، فهو وضع مربح من جميع الاتجاهات للعضو الذهبي. يجب عليك بالتأكيد عدم التخلي عن هذا العرض الترويجي لأنه فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر.

يعتبر استخدام جهاز كاميرا الرؤية الليلية Lanmodo Vast Pro في وضع مثل هذا أمرًا استثنائيًا. فهو لا يعمل فقط على توفير الطمأنينة لك بأن تكون القيادة أكثر أمانًا نسبيًا ولكنه أيضًا يقوم بالعمل على تخفيف حدة التوتر لك ولعائلتك. عند استخدامك لعرض العضوية الذهبية ، فإنك بالتأكيد تقوم باستثمار يجب أن تقوم به في سيارتك من أجل السلامة الشاملة العامة والقيادة المريحة.