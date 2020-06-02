تحذير من 5 أشياء تدل على وجود كورونا في المنزل

تحذير من 5 أشياء تدل على وجود كورونا في المنزل

تؤدي ممارسة بعض السلوكيات الخاطئة لدخول فيروس كورونا المستجد إلى المنزل، وانتقال العدوى من شخص لآخر، لذا وجب الانتباه إلى بعض الإرشادات الوقائية اللازمة لمنع تفشي الفيروس التاجي.

ورصد موقع “Eat this” بعض الأشياء التي تنذر بدخول فيروس كورونا إلى المنزل كالتالي:

الحذاء

كشفت إحدى الدراسات الحديثة، أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يعيش في نعل الأحذية، لذا وجب خلع الحذاء قبل الدخول إلى المنزل، وتركه في الخارج للوقاية من الوباء.

شخص يعاني من الأعراض

عند ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على أحد أفراد المنزل، مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم أو السعال أو ضيق التنفس أو فقدان حاسة الشم، فلا بد من عزل المصاب في غرفة، وارتداء الكمامة عند التعامل معه، وتجنب مشاركة الأدوات الخاصة به مع المحيطين له.

الاحتفاظ بالكمامة

يجب التخلص من الكمامة والقفازات بعد ارتدائهما والخروج من المنزل، وعند ملامسة الأسطح الخارجية والتواجد في أماكن مزدحمة، وذلك قبل العودة إلى المنزل.

الأسطح الملوثة

تنتقل عدوى فيروس كورونا المستجد عند لمس الأسطح غير المعقمة مثل مقابض الأبواب وريموت التلفزيون وغيرها، ثم وضع اليدين على الأنف أو الفم أو العين، لذا يجب تطهير الأسطح باستمرار مع غسل اليدين بشكل مستمر.

الهاتف غير المعقم

يستعمل الغالبية العظمى الهاتف المحمول داخل وخارج المنزل، وبالتالي يمكن أن يحمل الكثير من الفيروسات والجراثيم والبكتيريا، لذا ينصح باستخدام منديل مبلل بمطهر يحتوي على 70% من الكحول لتعقيم الهاتف عدة مرات بشكل يومي.