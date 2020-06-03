خبر سار من الصحة العالمية: وباء فيروس كورونا يتراجع

تراجعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، عن الأيام الماضية بمعدل كبير، وذلك ضمن تراجعات يشهدها العالم بشكل عام في الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وزفت منظمة الصحة العالمية خبرا سارا بخصوص وباء فيروس كورونا يؤكد تراجعه، وهو الأمر الذي يبعث على الأمل في العالم خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الفيروس تسبب في أزمة عالمية وتسبب في إغلاق جميع الأنشطة الرئيسية في العالم، قبل أن يتم الفتح الجزئي في عدد من دول العالم بينها مصر.

ويأتي انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد أشهر من المعاناة وفرض قيود التنقل، حيث أعلنت “الصحة العالمية” أن جائحة كورونا التي حصدت أرواح 370 ألف شخص حول العالم، تراجعت بشكل ملحوظ في أوروبا، باستثناء بؤر التفشي القوية شرقا.

وحسب المنظمة فإن معدلات الإصابة التي تسجل يوميا بالفيروس التاجي، آخذة في الانخفاض بشكل مطرد، في مناطق غرب أوروبا، دون المناطق التي تمثل بؤرا ساخنة للمرض في روسيا وأوروبا الشرقية.

ويعتبر هذا هو التراجع الأول بعد فترة كبيرة من زيادة عدد الإصابات في القارة العجوز، حيث لم تشهد أوروبا مثل هذه الفترة من أزمة صحية، هي الأكبر في تاريخها والتي راح ضحيتها الآلاف من المصابين والضحايا، الذين ماتوا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.