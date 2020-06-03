وزيرة الصحة تكشف عن المحافظات الأقل تسجيلا لإصابات “كورونا”

قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن المحافظات السياحية، ومنها مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، سجلت أقل عدد إصابات بفيروس كورونا، بينما سجلت محافظات القاهرة الكبرى معدلات إصابة أكبر من باقي المحافظات، وهو ما دعا لاتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة عدد المستشفيات داخل تلك المحافظات الأكثر إصابة.

وأشارت الوزيرة إلى توزيع الحالات الإيجابية في كافة أنحاء الجمهورية وأماكن وجودها، سواء أكانت تخضع للعلاج داخل مستشفيات العزل أو نُزل الشباب أو عن طريق العزل المنزلي لتلك الحالات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، والذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، إلى جانب متابعة جهود مختلف جهات الدولة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت د. هالة زايد، إن إجمالي عدد الحالات التي تم تحويلها إلى نُزل الشباب بلغ 5894 حالة، بينما سجلت الحالات التي تم عزلها بالنزل 5484 حالة إصابة.