“الصحة العالمية” تحذر من موجة أشد خطورة لفيروس كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك تهديدا واضحا بحدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، وإذا لم يتم إيقاف الفيروس يمكن أن يكون مدمرا.

ونقلت روسيا اليوم عن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغي، قوله خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، إن الموجة الثانية من فيروس كورونا ليست حتمية، وبالرغم من أن عددا كبيرا من البلدان بدأت في إزالة القيود، إلا أن هناك تهديدا واضحا بحدوث موجة ثانية للفيروس التاجي، وإذا لم يتم إيقاف هذه الطفرات، فيمكن أن تأتي الموجة الثانية ويمكن أن تصبح مدمرة.

وأشار كلوغي إلى أن الوضع اليوم ليس أفضل مما كان عليه في بداية العام، فلا يزال العالم لا يملك علاجا حتى الآن.

ولم يستبعد الخبراء الروس أيضا احتمال حدوث موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لرئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، فإن الموجة الثانية من الإصابات بكورونا قد تكون خلال استفاقة العدوى الفيروسية التنفسية الحادة “سارس”، فمن المحتمل أن يعود فيروس كورونا للانتشار مجددا في الخريف المقبل.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوز الـ6 مليون مصاب، والوفيات تجاوزت الـ 376 ألف حالة.