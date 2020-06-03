تعرف على مواصفات الكمامة القطنية الآمنة قبل شرائها للوقاية من فيروس كورونا

بات المواطن المصري في حاجة ماسة إلى ارتداء الكمامات كلما فكر في النزول إلى الشوارع مثله أي شخص آخر حول العالم حالياً، وخاصة بعدما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً صارماً قبل عدة أيام من الآن يلزم الجميع بارتداء الكمامات في الأماكن العامة ووسائل المواصلات من أجل محاولة الحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر.

ويجد العديد من المواطنين في الشارع المصري صعوبة كبيرة في بعض الأحيان من أجل شراء الكمامة الطبية، نظراً إلى عدم توفرها في الصيدليات في الكثير من الأوقات بعدما زاد الطلب عليها مؤخراً أو بسبب غلاء أسعارها، وخاصة بالنسبة إلى المواطن الذي يحتاج إلى ارتداء الكمامة كل يوم بسبب عمله، مما يجعل شراء كمامة جديدة كل يوم بمثابة العبء عليه من الناحية المادية.

ولا يمكن ارتداء الكمامة الطبية إلا لمدة يوم واحد فقط لا غير، وبعد ذلك يتوجب عليك رميها على الفور ثم ارتداء كمامة أخرى غيرها في اليوم التالي، مما جعل العديد من الأفراد يتجهون إلى شراء الكمامات القطنية التي يمكن استعمالها لعدة أسابيع وليس فقط لبضعة أيام.

وحرصت العديد من المؤسسات الطبية حول العالم إلى تنبيه كافة المواطنين حول المواصفات الصحيحة للكمامة القطنية الآمنة التي يجب شرائها، حتى يتجنب أي فرد التعرض إلى الإصابة بالفيروس المستجد أو حتى بأي نوع من أنواع الفيروسات الأخرى في حالة كانت الكمامة القطنية غير صالحة وضارة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن وزارة الصحة والسكان كانت حريصة بدورها على نشر أهم المواصفات الصحيحة التي يجب شراء الكمامة القطنية على أساسها، نظراً إلى إقبال الكثير من المصريين على شرائها خلال الفترة الماضية.

وإليكم الآن مواصفات الكمامة القطنية الآمنة بناءً على توصية الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر:

يجب أن تكون الكمامة القطنية مصنوعة من نسيج ناعم وضيق وقطني بنسبة 100%. لابد من الابتعاد عن جميع الأقمشة التي يوجد بها ثقوب وتجنب شرائها. يجب أن يكون الحد الأدنى لعدد الخيوط في الكمامة القطنية هو 50 خيط لكل سم، أما الحد الأقصى يجب أن يكون 60 خيط لكل سم. لابد أن تكون الكمامة القطنية متكونة من طبقتين وليس طبقة واحدة فقط. يجب عدم وجود الخيوط الخاصة بالكمامة القطنية على الفم أو الأنف أو حتى الحواف نظراً لأنها قد تسبب هياجاً للجلد. لابد أن تكون الكمامة القطنية بها ثنيات 5 سم ومستطيلة. يجب أن تكون الكمامة القطنية مميزة بلونين مختلفين عن بعضهما، حتى يستطيع الفرد التمييز بين الوجه الداخلي والوجه الخارجي للكمامة. لابد أن تحتوي الكمامة القطنية على 4 طيات تتقابل كل اثنين منهما معاً، أما أبعاد الكمامة يجب أن تكون 11 سم ارتفاع في 21 سم عرض. يجب أن تتسم الحلقات الخاصة بالكمامة القطنية المتواجدة خلف الأذن بالمرونة إضافة إلى نعومة الملمس. لابد أن يتم غسل الكمامة القطنية عند 60 درجة مئوية، وفي حالة عدم تلفها يمكن استخدامها لمدة شهرين كاملين بشرط أن يتم غسلها بصفة يومية. يجب غسل الكمامة القطنية قبل القيام بتعبئتها.

والآن سوف نستعرض لكم مواصفات الكمامة القطنية الآمنة بناءً على توصية وزارة الصحة والسكان:

يجب أن تكون الكمامة مثبتة بأربطة أو حلقات تتواجد خلف الأذن. لابد أن تكون مريحة على جانبي الوجه. يجب أن يتم غسل الكمامة لمدة 25 مرة على الأقل. لابد أن تحتوي الكمامة على عدة طبقات من الأقمشة. يجب أن تكون الكمامة مصنوعة من مواد خالية تماماً من الوبر. لابد أن يتواجد بها منافذ للهواء حتى لا يشعر مرتديها بالاختناق. يجب أن يكون القماش الذي تم صناعة الكمامة به عالي الجودة حتى لا ينقل الفيروسات والأمراض. لابد أن تخلو الكمامة تماماً من كافة الصبغات إضافة إلى المواد المسرطنة.

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