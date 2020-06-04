هيئة الدواء المصرية تكشف عن الآثار الجانبية لتناول أدوية المناعة

قالت هيئة الدواء المصرية، إنه لا توجد حاليًا أدوية تقي من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها لا توصي ‏بالتطبيب الذاتي بأي أدوية، بما في ذلك المضادات ‏الحيوية سواء على سبيل الوقاية من “كورونا” أو معالجته.

وناشدت هيئة الدواء المصرية، في بيان لها، اليوم الخميس، المواطنين بعدم الشراء الزائد عن الحاجة وتخزين أدوية المناعة والمكملات الغذائية والفيتامينات، خاصة تلك التي تدخل في برتوكول علاج فيروس كورونا المستجد، ما قد يتسبب في نقص تلك الأدوية من السوق والإضرار بالمرضى الذين يعتمدون على تلك الأدوية في علاجهم من بعض الأمراض.

وقالت الهيئة إنه على المواطنين عدم تناول أي أدوية أو فيتامينات إلا تحت إشراف الطبيب، والرجوع إلى مقدمي الخدمات الصحية في هذا الشأن، كما ناشدت الأطباء والصيادلة بضرورة عدم نشر أي توصيات أو وصفات طبية للوقاية من أو علاج كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لا يتسبب ذلك في مضاعفات وآثار جانبية غير محمودة العواقب.

وأشارت الهيئة إلى أن الاستخدام المفرط للفيتامينات قد يؤدي لآثار جانبية مثل:

– الاستخدام المفرط لفيتامين “د” يؤدي لضعف عام ومشاكل بالكلى والشعور بالقيء والغثيان، إضافة لاضطراب ضربات القلب عند تناوله مع دواء ديجوكسين.

– الاستخدام المفرط للزنك يؤدي لأعراض تشبه الأنفلونزا، وتغييرات بحاسة التذوق والشعور بالقيء والغثيان، كما يخفض مستويات السكر في الدم.

– الاستخدام المفرط لفيتامين “ج” يؤدى للصداع والأرق والإسهال وآلام البطن والشعور بالقيء والغثيان، إضافة إلى تأثيره في صحة الأطفال أثناء فترات الحمل والرضاعة، كما يزيد من أخطار الوفاة بأمراض القلب لمرضى السكر.

وناشدت الهيئة المواطنين بمتابعة صفحة “فيس بوك”، الخاصة بمركز المعلومات الدوائية، التابع لها، والتي تقدم معلومات مهمة تخص الاستخدام الأمثل للفيتامينات، من حيث أعراض النقص وأضرار الزيادة، والكمية التي يحتاجها الجسم والمسموح بها يوميًا، والمصادر الطبيعية وبعض النصائح وكذلك موانع الاستعمال.