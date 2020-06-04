بيل جيتس يكشف موعد التوصل إلى لقاح “كورونا”

تحدث الملياردير الأمريكي بيل جيتس، عن موعد التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، قائلا إنه قد يتم التوصل إلى لقاح قبل نهاية العام الحالي، لكن على الأغلب سيكون في عام 2021م.

وقال مؤسس شركة مايكروسوفت في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية”، إن مؤسسته تعمل على مجموعة من المشاريع في محاولة لاختيار الأفضل منها في مواجهة الفيروس التاجي، مُشيرًا إلى أن هذه المرحلة “مرتفعة التكلفة”.

وأوضح أن المرحلة القادمة تستدعي الحاجة إلى بناء مصانع أدوية حتى يتمكنوا في حال الحصول على موافقة نهائية من تصنيع كميات كبيرة من اللقاح.

وشدد بيل جيتس على ضرورة إنشاء مصانع في مختلف أنحاء العالم، من أجل توفير اللقاح للعاملين في مجال الرعاية الصحية أولا، والبلدان التي يتفشى فيها الوباء بشكل كبير، لوضع نهاية لفيروس كورونا من أجل استئناف الحياة الطبيعية.