تعرف على الأرقام التابعة لوزارة الصحة في حالة احتياج أحد مصابي كورونا للعناية المركزة

يواجه العديد من المواطنين في الشارع المصري صعوبات بالغة في الآونة الأخيرة من أجل التواصل مع وزارة الصحة والسكان، بهدف الاستفسار عن عدة أمور متعلقة بفيروس كورونا المستجد أو في حالة طلب المساعدة بعد الاشتباه في إصابة أحد الأشخاص بالمرض.

ويعتبر ذلك أمراً طبيعياً للغاية في المرحلة الحالية في ظل الضغوطات الهائلة التي تقع على كاهل جميع العاملين في وزارة الصحة والسكان، وخاصة في ظل تزايد أعداد المصابين بالفيروس المستجد بشكل واضح خلال الفترة الماضية.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن إجمالي عدد المصابين قد تخطى حاجز 28 ألف مصاب حتى هذه اللحظة مع احتمالية زيادة العدد في الأيام القادمة، على أمل أن يبدأ انخفاض تسجيل الحالات الجديدة مع منتصف شهر يونيو الجاري بعد التزام شريحة كبيرة من جانب المواطنين بالإجراءات الوقائية اللازمة مؤخراً.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال جميع الأرقام التابعة لوزارة الصحة والسكان التي يمكن التواصل معها للاستفسار عن الوباء أو حتى من أجل طلب العناية المركزة بسرعة لأحد المصابين بالفيروس.

وإليكم الآن الأرقام التابعة لوزارة الصحة والسكان في حالة احتياج أحد مصابي كورونا للعناية المركزة:

105 / الخط الساخن أو رقم طوارئ وزارة الصحة والسكان.

15335 / رقم طوارئ وزارة الصحة والسكان.

16528 / رقم لجنة الشكاوى الحكومية الموحدة.

137 / مركز النداء الآلي للطوارئ.

123 / رقم الإسعاف.

01553105105 / تطبيق صحة مصر.

ويمكن التواصل مع أي رقم من هذه الأرقام السابقة بصفة يومية على مدار الساعة سواء في الليل أو حتى في النهار، حتى يتمكن المواطن المصري من الحصول على المساعدة اللازمة في أسرع وقت ممكن من طرف الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

ويعيش الشارع المصري على أمل نهاية ذلك الكابوس المفزع قريباً بالرغم من صعوبة ذلك مثلما أكد مجلس الوزراء المصري في أكثر من مناسبة سابقة مثله مثل منظمة الصحة العالمية، حيث دعت جميع الجهات الحكومية سواء في مصر أو حتى على المستوى الدولي إلى ضرورة التعايش مع فيروس كورونا لعدة أشهر قادمة لحين اكتشاف العلاج المناسب.

إقرأ أيضاً: الذهب يقفز 10 جنيهات في مصر رغم التراجع العالمي