أهم مميزات الكمامة النحاسية وطريقة استعمالها للوقاية من فيروس كورونا

لا يزال العديد من الناس حول العالم يبحث عن أفضل الطرق من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي باتت المصانع المختلفة تحاول أن تستغله بأفضل صورة ممكنة مثلما كان واضحاً على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وطالبت مختلف الحكومات حول العالم ومن ضمنها الحكومة المصرية مواطنيها بضرورة ارتداء الكمامات الطبية مهما كان نوعها في كافة الأماكن العامة المزدحمة إضافة إلى وسائل النقل والمواصلات الجماعية، حيث تعتبر هي أفضل وسيلة على الإطلاق إلى غاية الآن من أجل ضمان عدم الإصابة بالفيروس المستجد.

وبناءً على ذلك قامت العديد من المصانع في كافة أنحاء العالم بإتاحة أنواع عديدة من الكمامات أمام الناس بأسعار مختلفة، حيث تتوفر في الأسواق الكمامات الطبية العادية المعروفة إضافة إلى الكمامات القطنية التي يمكن أن يتم الاحتفاظ بها لمدة شهر كامل بشرط غسيلها بصفة يومية.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل ظهر مؤخراً على الساحة الكمامة النحاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي تمتلك قدرات هائلة من أجل القضاء على كافة أنواع الفيروسات بنسبة 99% أي أنها أقوى بكثير من جميع الكمامات الأخرى المتاحة في الأسواق.

ومن جانبه، أكد مايكل شميت أستاذ علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة المعروف في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الكمامة النحاسية مصنوعة من القماش مثلها مثل الكمامات الأخرى، ولكن الفرق يتمثل في أنها ممزوجة بالنحاس وليس بالمعدن مما يجعلها أكثر تميزاً بدون أدنى شك.

ويبقى الأمر المؤكد أن هذه الكمامة النحاسية سوف يتم بيع كميات كبيرة منها في المرحلة القادمة، نظراً لأن الجميع يعلم جيداً مدى قدرة النحاس على قتل الفيروسات المختلفة، علماً بأن إحدى الدراسات الأمريكية في عام 2010 قد أثبتت أن ذلك النوع من الكمامات لديه قدرة استثنائية على منع تلوث البيئة إضافة إلى تقليل احتمالية نقل العدوى بين الناس.

ولا يمكن أن تعيش الفيروسات بشكل عام بمختلف أنواعها على الكمامة النحاسية سوى أربع ساعات فقط لا غير، ولا تكون قادرة على التكاثر مما يجعلها تموت على الفور بدون أن تتسرب إلى داخل جسم الإنسان، علماً بأن هذه الكمامة يستطيع أي شخص الاحتفاظ بها لمدة شهر كامل كحد أقصى بشرط أن يقوم بغسلها يومياً.

ويكمن العيب الرئيسي في الكمامة النحاسية هو ارتفاع أسعارها نوعاً ما إلا أن ذلك يعد أمراً طبيعياً مقارنة مع الجودة العالية لها، حيث يتراوح سعرها بين 10 إلى غاية 70 دولار أمريكي مما يعني حوالي 160 إلى 1000 جنيه.