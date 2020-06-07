فيروس كورونا له نسخ مختلفة.. علماء بريطانيون يعكفون على اكتشاف جديد

فيروس كورونا.. اكتشف له العلماء في بريطانيا نسخًا مختلفة بعض الشيء منه وذلك في مناطق مختلفة بببريطانيا.

ويجتهد عدد من الباحثين في معهد كوادرم لمحاولة وضع خريطة جينية للفيروس وفقا للمناطق التي تفشى فيها، وبحسب نتائح أبحاث هؤلاء العلماء الأولية فإن الفيروس الذي رصد انتشاره في شرق إنجلترا يختلف عن ذلك الفيروس الموجود في اسكتلندا.

وعن أهمية الاكتشاف، فإن العلماء يأملون في كشف الاختلاف بين الفيروسات والتي من شأنها مساعدتهم في معرفة الطريقة التي انتشر بها الفيروس ما قد يساهم في منع وجود موجات مستقبلية من تفشي الوباء.

وكان موقع “فيت فور فان” الألماني، تحدث عن ضعف فيروس كوروتا بسرعةٍ كبيرة عندما يتعرض إلى الحرارة وضوء الشمس والرطوبة، كانت في احتمال أن فيروس كورونا يصبح أقل قدرة على الانتشار خلال الصيف، كما نشر الموقع العلمي “ساينس”، بحسب دراسة جديدة، عكس ما انتشر مؤخرا تمامًا أثبتت أن فيروس كورونا قادر على الفتك في أجواء دافئة أيضًا، وهو ما يفتح المجال إلى أسئلةٍ عدة من بينها مدى تأثير تلك العوامل البيئية، إضافة إلى الاختلافات الجغرافية ومناعة السكان والكثافة السكانية على مسار انتشار وباء كورونا.

وتوصل فريق البحث إلى أن فصل الصيف لن يعمل على إبطاء انتشار فيروس كورونا، وأوضحت الدراسة أن درجة الحرارة وكذا الرطوبة لن يكون لهما أي تأثير كبير على منع انتشار فيروس كورونا.

وتحدث الباحثون أن المناعة الصحية للسكان لها أهمية كبيرة في التصدي للفيروس التاجي، ويعتقد الباحثون أن من المحتمل أن تنتقل العدوى بسرعة كبيرة في المدن الكبرى، مقارنة بالمناطق الريفية.

كانت منظمة الصحة العالمية، أكد أن هناك تهديدا واضحا بحدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، وإذا لم يتم إيقاف الفيروس يمكن أن يكون مدمرا.

كما لم يستبعد الخبراء الروس أيضا احتمال حدوث موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وبحسب رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، فإن الموجة الثانية من الإصابات بكورونا قد تكون خلال استفاقة العدوى الفيروسية التنفسية الحادة “سارس”، فمن المحتمل أن يعود فيروس كورونا للانتشار مجددا في الخريف المقبل.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوز الـ6 مليون مصاب، والوفيات تجاوزت الـ 376 ألف حالة.