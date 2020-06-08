منظمة الصحة العالمية تغير موقفها حول ارتداء الكمامات لمواجهة فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية غيرت موقفها بشأن ارتداء الكمامات، عقب ظهور معلومات جديدة، أظهرت أنّ أقنعة الوجه “الماسكات” يمكن أن توفر حاجزًا أمام الرذاذ الذي قد يكون معديًا، بعدما أشارت إلى أنه لا أدلة كافية توضح أنه يجب على الأشخاص غير المصابين ارتداء الكمامات.

وأكدت الخبيرة المعنية بانتشار فيروس كورونا الدكتورة ماريا فان كيرخوف، أن التوصية كانت بارتداء المواطنين للأقنعة القماش “غير طبية”، مشيرة إلى أن ارتداء الكمامات أصبح أمرا ضروريا في عدة بلدان حول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا، رغم أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت أن ارتداء القناع مختص بالأشخاص المتعاملين مع مصابي كورونا، قبل أن تغير موقفها.

وحذرت منظمة الصحة، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، من أن ارتداء الماسكات وحدها لا تكفي، بل يتوجب أن يترافق مع إجراءات أخرى، وجاءت من أهم الإجراءات، الحفاظ على التباعد عن الآخرين بمترٍ واحد على الأقل، وتنظيف وغسل اليدين جيدا بصفة مستمرة، إضافة إلى عدم لمس الوجه أو الكمامة على الإطلاق.

يشار إلى أن المنظمة حذَّرت سابقا أيضا من سلوكيات ضارة في أثناء ارتداء الكمامة، منبهة من ارتداء القناع الرطب أو الممزق أو الفضفاض، كما حذَّرت من ارتداء الكمامة فقط على الفم دون الأنف أو العكس، داعية إلى عدم لمسها أو تحريكها من مكانها في أثناء الحديث مع الآخرين، إضافة إلى صرف يستلزم وضع اليد عليها، مطالبة بوضع الكمامات المستعملة بعيدًا عن متناول الأطفال واستعمالها مرة واحدة.