مرضى كورونا يكشفون الأعراض التي ظهرت عليهم .. أبرزها ارتفاع درجة الحرارة

حرص العديد من مصابي فيروس كورونا المستجد على الكشف عن الأعراض التي ظهرت عليهم وشعروا بها عقب الإصابة مباشرة بالمرض، وذلك من أجل توعية بقية المواطنين حتى يكون الجميع قادراً على تحديد موقفه من الإصابة من عدمها.

ويعيش الشارع المصري بأكمله على وقع حالة لا مثيل لها على الإطلاق من الهلع والخوف، نظراً لأن الفيروس المستجد يستطيع الانتقال بسهولة شديدة بين الناس بمجرد وجود شخص واحد فقط بينهم مصاب ويحمل العدوى.

وهو الأمر الذي يزيد من خطورة الموقف سواء في مصر أو حتى في كافة أنحاء العالم، علماً بأن مجلس الوزراء المصري قد جعل ارتداء الكمامة أمراً إلزامياً على الجميع بداية من شهر يونيو الجاري، من أجل محاولة الحد من تفشي الوباء بين المواطنين بعدما زادت الأعداد بشكل واضح خلال الفترة الماضية.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن وزارة الصحة والسكان تقوم يومياً بعمل حملات توعية كبيرة واستثنائية لكافة المواطنين، حتى يكون كل مواطن لديه القدرة على تجنب الإصابة بعدوى كورونا أو حتى عدم نقلها إلى غيره في حالة تعرض إلى الإصابة بها.

وإليكم الآن أبرز التعليقات من جانب بعض المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً موقع فيسبوك من خلال جروب يسمى “فاقدي حاسة الشم والتذوق” بشأن الأعراض التي ظهرت عليهم بعد التأكد من إصابتهم بالمرض:

قالت إحدى الفتيات أنها شعرت في بداية الأمر بارتفاع درجة الحرارة ثم أوجاع شديدة في العظام، إضافة إلى أوجاع بسيطة على مستوى الحلق مع رشح وسعال بشكل متواصل، وأخيراً فقدان حاسة الشم والتذوق لما يقرب من 8 أيام كاملة.

قال أحد الشباب أنه شعر بحرقان على مستوى الأنف ثم انسداد كامل في جيوب الأنفية، وبعدها رشح بشكل متواصل ثم ضيق في التنفس، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل عانى أيضاً من ارتفاع درجة الحرارة إضافة إلى أوجاع شديدة على مستوى عظام الجسم بالكامل، وأخيراً فقدان حاسة الشم والتذوق كما أكد أن الجميع الأعراض اختفت بعد مرور 6 أيام فقط لا غير باستثناء الأخيرة.

وتشابهت جميع الأعراض التي تحدث عنها معظم المرضى أو المصابين حالياً أو حتى الذين تعافوا من الوباء في الفترة الماضية، علماً بأن وزارة الصحة والسكان كانت قد أجمعت على كل هذه الأعراض التي تعني مباشرة إصابتك بفيروس كورونا، وخاصة بعدما أكدت منظمة الصحة العالمية بنفسها للعالم بأكمله أعراض ذلك المرض.