دراسة حديثة تكشف عن ظهور كورونا في شهر أغسطس الماضي

كشفت دراسة حديثة عن أن فيروس كورونا المستجد، انتشر في الصين خلال فصل الصيف الماضي، وفي وقت مبكر من شهر أغسطس من العام الماضي 2019م.

وكشفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، عن أن بيانات الأقمار الصناعية أظهرت ارتفاعًا كبيرًا في عمليات البحث على الإنترنت بشأن الكلمات الرئيسية المرتبطة بـ”مرض معد”، كما رصدت زيادة في حركة المرور على الطرق خارج مستشفيات ووهان في نهاية الصيف الماضي، ما يشير إلى إصابة المواطنين في الصين في ذلك الوقت بفيروس كورونا.

وحللت الدراسة التي قامت بها كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية، صور الأقمار الصناعية الخاصة بالصين، حيث لاحظ فريق العمل زيادة كبيرة في مواقف 5 مستشفيات رئيسية في ووهان في أواخر الصيف وبداية خريف العام الماضي.

وتكشف معلومات الدراسة الجديدة والمهمة، أصل الخطأ الخاص ببداية ظهور فيروس كورونا في الصين، والتي كانت محاطة بالكثير من الغموض.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن الباحثين رصدوا بيانات الأقمار الصناعية في أكتوبر 2018، ووجدوا 171 سيارة في مواقف السيارات في أحد أكبر مستشفيات ووهان، وبعد عام واحد، تم إحصاء 285 سيارة، بزيادة 67%، وبنسبة 90% في حركة المرور خلال نفس الفترة الزمنية في مستشفيات الأخرى في ووهان.

وتزامنت هذه الزيادة في أعداد سيارات الإسعاف مع ارتفاع مستوى استعلامات البحث على المحرك الصيني “بايدو”، عن عبارة “الإسهال” و“السعال”، ما دعا الباحثين للقول إن هذه الأمور تعد مؤشرًا نسبيًا لحدوث شيء ما بين السكان.

كانت السلطات الصينية قد أعلنت عن ظهور فيروس كورونا في شهر ديسمبر الماضي، والذي أصاب حتى الآن أكثر من 7 ملايين شخص عالميا، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بالإضافة إلى أكثر من 404 آلاف حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس.