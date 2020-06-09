استشاري تغذية يقدم دليلا شاملا للمصابين بفيروس كورونا

تلعب الأطعمة والمشروبات الصحية دورًا أساسيًا في سرعة التعافي من الإصابة فيروس كورونا، ولاسيما في ظل غياب لقاح يحارب الفيروس، لذا من الضروري معرفة ما يجب تناوله لتعزيز المناعة وهزيمة الفيروس، وما يجب تجنبه حتى يتسبب في ضعف المناعة.

ويقدم استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، الدكتور سيد حماد، دليلًا شاملًا للمصابين بفيروس كورونا المستجد من المعزولين منزليا، مشددا على ضرورة مراعاة بعض الأمور التي تساعد في تعزيز المناعة ومحاربة الفيروسات، ومنها:

– الحرص على الغسل المستمر للأيدي وتنظيف الأغذية قبل تناولها.

– حفظ وتخزين الأغذية في درجات حرارة مناسبة.

– تنظيف وتعقيم الأدوات المستخدمة كالسكاكين والملاعق والشوك والصواني بعد كل استخدام.

– تخصيص أدوات خاصة للمصاب وعدم مشاركتها مع الآخرين.

– إتباع الإجراءات الاحترازية، مع الحرص على النظافة الشخصية.

– إتباع نظام صحي متوازن.

– التنويع بين الوجبات، وعدم الاعتماد على نوع واحد.

– تنظيم مواعيد الوجبات.

– الاهتمام بطهي الطعام جيدا قبل تناوله.

وشدد استشاري التغذية على ضرورة اهتمام مصابي كورونا بالإكثار من تناول الأغذية، التي تساعد في تعزيز الجهاز المناعي وهي:

– الأطعمة التي تحتوي على فيتامين “أ”:

مهمة لتقوية الجهاز المناعي، وتتواجد في الفواكه والخضروات، مثل الجزر والفلفل الألوان والبطاطس والقرع العسلي والمشمش والمانجو، بالإضافة إلى الأسماك والمنتجات البحرية، بالإضافة إلى اللحوم والحليب البقري وصفار البيض.

– الأطعمة الغنية بفيتامين “هـ”:

تعتبر من أقوي مضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز جهاز المناعة ومحاربة الفيروسات، وتتواجد في المكسرات بأنواعها، واللحوم الحمراء والمنتجات البحرية.

– الأطعمة الغنية بفيتامين “سي”:

تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز جهاز المناعة ومحاربة الفيروسات، وتتواجد في الخضروات الورقية، مثل، الجرجير والبقدونس والشبت والسبانخ والبصل الأخضر والبروكلي.

– الأطعمة التي تحتوي على الزنك:

تتميز بقدرتها الفائقة على تعزيز جهاز المناعة ومقاومة الأمراض والعدوى عن طريق الجهاز التنفسي، وتتواجد في المكسرات واللحوم الحمراء والكبدة والحبوب الكاملة والبقوليات والخضروات بشكل عام.

المشروبات التي يجب تناولها:

الشاي الأخضر.

الينسون.

الحلبة.

الشمر.

الكركدية.

الزعتر

منتجات الألبان كالزبادي واللبن الرايب.

العصائر الطازجة.

وقال خبير التغذية، إن هذه المشروبات تساعد في تعزيز الجهاز المناعي، لاحتوائها على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، ومن الأفضل تحليتها بالعسل الأبيض أو معلقة واحدة من السكر على الأقل، موضحا أن هناك أطعمة ومشروبات يجب تجنبها، لأنها تسهم في ضعف الجهاز المناعي لجسم الإنسان، وهي:

– الأطعمة المصنعة، لاحتوائها على العديد من المواد الحافظة والألوان الصناعية.

– الوجبات السريعة.

– المشروبات الغازية.

– العصائر البودرة.

– العصائر المعلبة.

– المشروبات العشبية مجهولة المصدر.

ونصح “حماد”، بتناول المشروبات الساخنة، حيث أن تعرضها لدرجة الحرارة يجعلها خالية من الملوثات، وتساعد في تقليل الالتهابات في الحلق، داعيا إلى تجنب المشروبات الباردة لأنها قليلة في التعقيم، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الحمض الميكروبي بها، كما أن الفترة التي يتم حفظها بها يمكن أن تكون عرضة للملوثات، على عكس المشروبات الساخنة.