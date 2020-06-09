“الصحة” تدعو مرضى السكر لتعزيز مناعتهم بشكل مستمر

نصح أعضاء اللجنة القومية للسكر، التابعة لوزارة الصحة والسكان، مرضى السكر بالاهتمام بضبط مستواه بشكل مستمر، ولاسيما خلال الفترة الراهنة، باعتبارها الخطوة الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع الاهتمام بأخذ الفيتامينات التي تساهم في تعزيز المناعة.

وقال الأمين العام للجنة، الدكتور هشام الحفناوي، إنهم حريصون على الاهتمام بمرضى السكر باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، مع انتشار الوباء في مصر، مؤكداً أن اللجنة القومية للسكر على اضطلاع على كل ما هو جديد عالمياً لصالح المريض المصري.

وأضاف “الحفناوي”، خلال مؤتمر صحفي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس من خلال تطبيق “زووم”، ضمن فعاليات حملة “مناعتك حمايتك” المُنظمة تحت رعاية إحدى شركات الأدوية المصرية، أن قيادات اللجنة حريصون على التواصل المستمر مع شباب الأطباء لرفع وعيهم بالأدوية الحديثة، والإجراءات الواجب الالتزام بها لدعم المرضى ووقايتهم من فيروس كورونا.

وتُقدر إحصائيات الجمعيات العلمية المتخصصة في السكر بمصر، عدد مرضى السكري في البلاد بنحو 8 مليون مريض.

وقال عضو اللجنة القومية، الدكتور خالد الحديدي، إن مرض السكر له أثر سلبي على مناعة الجسم، وهو ما يستدعي العمل على مواجهته بشكل سريع من خلال تعزيز المناعة.

وأضاف “الحديدي”، خلال المؤتمر الصحفي، أن المريض ينبغي أن يحرص على تناول الطعام الصحي، وأخذ قسط كافي من النوم، والتعرض للشمس والهواء.

وقال عضو اللجنة القومية للسكر، الدكتور ممدوح النحاس، إن السكر من الأمراض المزمنة الواجب رعاية مرضاها، ليس فقط بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكن لمضاعفاته الخطيرة على جسم الإنسان بداية من الإصابة بمرض التهاب الأعصاب الطرفية، وصولاً للقدم، وهو الأمر الذي قد يصل إلى بتر القدم.

وأضاف “النحاس”، خلال كلمته في المؤتمر، أنه من الضروري الاهتمام بـ “ضبط السكر”، ورعاية المريض وفقاً لتوجيهات الطبيب المعالج له، بما يضمن استقرار حالته الصحية بشكل مستمر.

وقال مدير تسويق بشركة الأدوية، الدكتور إبرام وجيه، إن الشق الموجه لمرضى السكر في حملة “مناعتك حمايتك” يقوم على 3 محاور، الأول هو تسجيل وبث فيديوهات توعية بالتعاون مع أساتذة اللجنة القومية للسكر لزيادة وعي المرضي، والتأثير السلبي لمرض السكري في المناعة، وكيفية دعم المريض في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح “وجيه”، أن المحور الثاني للحملة يقوم على عمل دورات علمية معتمدة للأطباء، عن كيفية تشخيص وعلاج مضاعفات مرض السكر، أما المحور الثالث فيتضمن دعم مرضى السكر بمستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي بفيتامين “ب المركب”، نظراً لدوره المهم في تعزيز المناعة.