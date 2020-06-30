“الصحة” تنصح بأغذية وممارسات ضرورية للوقاية من “كورونا”

نصحت وزارة الصحة، بتناول مجموعة من الأغذية تحتوي على الفيتامينات المقوية للمناعة، والقيام ببعض الممارسات اليومية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في منشور توعوي، عبر “فيس بوك”، إن الأغذية الغنية بفيتامين “ج” وفيتامين “سي” مثل: الموالح كالبرتقال، اليوسفي، الليمون، الفراولة، الجوافة، الفلفل الحلو الملون، وبعض الخضروات مثل البروكلي والسبانخ.

وأوضحت أن الأغذية الغنية بفيتامين “أ” مثل: الجزر والبطاطا الحلوة، الطماطم، الكبدة، القرع العسلي، المانجو، الحرنكش، والخضروات الورقية الداكنة مثل الجرجير والسبانخ.

ووجهت الوزارة للحصول على فيتامين “د”، بالاهتمام بالتعرض لأشعة الشمس يوميًا من 10 : 15 دقيقة لأن ذلك يساعد على تكوين فيتامين “د” في الجسم، مما يقوي المناعة ويساعد على الحفاظ على صحة العظام.

إضافة إلى أن الأغذية الغنية بالزنك تشمل: اللحوم الحمراء ولكن بكميات قليلة، البقوليات مثل الحمص والعدس والفول، حيث تحتوي على كميات كبيرة من الزنك، ومن منتجات الألبان والبيض والمكسرات.