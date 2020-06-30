فيروس قديم يدعى “ليزا” يعود مجدداً مهدداً العالم بعد ظهوره مؤخراً في إيطاليا

عاد العالم بأكمله لكي يشعر بالرعب من جديد وهذه المرة ليست بسبب فيروس كورونا المستجد، وإنما بسبب فيروس قديم يدعى ليزا سبق له وأن انتشر عام 2002 في بلاد القوقاز ثم في عام 2008 بدولة إيطاليا قبل أن يختفي نهائياً في عام 2013.

وأكدت صحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية اليوم الثلاثاء أن فيروس ليزا قد عاد من جديد للظهور في الأراضي الإيطالية، بعدما تسبب في القضاء على حياة إحدى القطط المنزلية إضافة إلى إصابة 4 أفراد من ضمنهم طفلين إضافة إلى الأم أصحاب القطة ولحق بهم الطبيب البيطري الذي كان يشرف على علاج هذه القطة.

وأشارت أيضاً إلى أن ذلك الفيروس الذي يدعى ليزا كان قد انتشر عام 2002 بسبب أحد الكلاب الضالة التي تعرضت إلى العض من جانب الخفاش، علماً بأن انتشار ذلك المرض كان بين الحيوانات ذات الأنياب فقط على وجه التحديد ويمكن أن ينتقل بين بعضها البعض، ولكن يمكن أن تنتقل العدوى أيضاً إلى الإنسان في حالة تعرضه إلى العض من جانب أي حيوان مصاب.

وشددت الصحيفة على أن وزارة الصحة الإيطالية بدأت على الفور في وضع قيود صارمة على حركة الحيوانات الأليفة في الدولة مثل الكلاب والقطط التي يربيها أصحابها في المنازل، كما سيتم وضع جميع الحيوانات الضالة تحت المراقبة لمدة 6 أشهر قادمة من أجل التأكد من عدم تفشي وباء ليزا مرة أخرى.

وأضافت أيضاً أن الحكومة الإيطالية كانت حريصة بدورها خلال الأيام القليلة الماضية على توزيع عدد من المنشورات على المواطنين، حتى يقوم أي مواطن بالإبلاغ على الفور عن هروب الحيوان الأليف الذي يقوم بتربيته في المنزل، أو حتى في حالة ظهور سلوك غريب على الحيوانات مثل الميل إلى العدوانية والعض.

وأوضحت الصحيفة أن القطة التي ماتت حديثاً في الآونة الأخيرة بسبب فيروس كورونا تغيرت سلوكها بشكل واضح في الفترة الماضية، حيث أصبحت أكثر عدوانية كما بدت مضطربة بدرجة لا يمكن تخيلها، علماً بأن تعرض أي إنسان للعض من جانب أي حيوان أليف مصاب بذلك الوباء سوف يؤدي مباشرته إلى إصابته بالشلل في ظل قدرة الفيروس على الوصول مباشرة إلى الجهاز العصبي.

ولا تعتبر هذه الأخبار التي نشرتها مختلف الصحف الإيطالية جيدة بأي حال من الأحوال، نظراً لأن العالم بأكمله في الوقت الحالي في غنى تماماً عن انتشار أي أمراض أخرى في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد حتى الآن بعد مرور 6 أشهر على ظهوره في مقاطعة ووهان الصينية.