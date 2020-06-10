دراسة تكشف عن فصيلة الدم الأكثر مقاومة لفيروس كورونا

كشفت دراسة أمريكية حديثة، عن أن فصيلة الدم يمكن أن تلعب دورا في حماية صاحبها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الدراسة التي أجرتها شركة “23 آند مي”، المختصة في إجراء الاختبارات الجينية، أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم O يتمتعون بحماية أكبر من الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، أن الدراسة شارك فيها 750 ألف شخص، في شهر أبريل الماضي، واستخدمت الاختبارات الجينية لمساعدة العلماء في فهم أفضل للدور الذي تلعبه العوامل الوراثية في الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحاولت الدراسة فك لغز اختلاف الأعراض التي تظهر على الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا، إلى أن أظهرت النتائج أن فصيلة الدم وعوامل وراثية أخرى تلعب دورا في هذا الأمر.

وقال شركة “23 آند مي”، إن نتائج الدراسة بقيت ثابتة حتى مع تغير عدة عوامل مثل “العمر، الجنس، مؤشر كتلة الجسم، العرق، والتاريخ المرضي لدى المشاركين فيها”، مشيرة إلى وجود اختلافات طفيفة بين فصائل الدم الأخرى.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، آدم أوتون، إن هناك روابط بين مرض “كوفيد 19” الذي تسببه الإصابة بفيروس كورونا، وتخثر الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، لكن المجتمع العلمي بحاجة إلى مزيد من الأبحاث للإجابة عن الكثير من الأسئلة بهذا الصدد.

وتوصلت دراسة صينية في شهر مارس الماضي، إلى أن الذين ينتمون إلى فصيلة الدم “O” قد يكونوا أكثر مقاومة لفيروس كورونا، في حين أن الأشخاص الذين ينتمون إلى فصيلة الدم “A” قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة.