تحذير.. انتفاخ البطن قد يكون مؤشرا لمرض خطير

غالبا ما يحدث انتفاخ المعدة بعد تناول وجبة الطعام، وقد يكون مؤلمًا في بعض الأحيان، وقد يكون علامة على أمر أكثر خطورة.

وتتراوح أسباب الانتفاخ في المعدة من حالات حميدة، إلى التشخيصات الخطيرة مثل السرطان، فكيف يمكن معرفة ما إذا كان الانتفاخ مصدر إزعاج أم علامة على شيء مثير للقلق؟

ويزول الانتفاخ في المعدة عادة بعد بضع ساعات أو بعد تناول الدواء المناسب، ولكن في بعض الأحيان يستمر الانتفاخ، ويمكن أن يسبب ألمًا شديدًا.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى هارفارد ماساتشوستس العام، كايل ستولر، أنه إذا وجد الشخص أن الانتفاخ يتعارض مع حياته، وله تأثير سلبي بشكل مستمر، فقد يكون هذا علامة تحذيرية.

وأضاف “ستولر”، أنه إذا عانى شخص ما من انتفاخ مفاجيء في سن أكبر، فغالبا ما يكون هذا علامة تحذيرية هامة، ويمكن أن يكون الانتفاخ غالبا بسبب ظروف صحية كامنة.

ووفقا لـHarvard Health، يمكن أن يكون الانتفاخ دليلا على متلازمة القولون العصبي، وهي حالة تتميز بمزيج من الأعراض التي تستمر لمدة 3 أشهر أو أكثر.

ويعد فقدان الوزن أحد العلامات التحذيرية للانتفاخ، حيث إنه يشير إلى شيء يمكن أن يكون أكثر خطورة، ويمكن أن يحدث فقدان الوزن بسبب الأورام التي تضغط على الأمعاء، ما يجعل المريض يشعر بالشبع بعد كمية صغيرة من الطعام، وقد يكون بسبب المواد التي تفرزها الأورام، التي تقلل الشهية.

وعادة ما يكون سرطان المعدة عديم الأعراض في وقت مبكر، أو يسبب أعراضا مبهمة مثل الانتفاخ وعسر الهضم والشعور بالامتلاء في الجزء العلوي من البطن، لذا فإنه إذا استمرت أعراض الانتفاخ، فعلى الشخص أن يستشير الطبيب فورا.