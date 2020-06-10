“الصحة العالمية” تتراجع عن 3 تصريحات سابقة لها بشأن كورونا

أثارت منظمة الصحة العالمية المخاوف والقلق لدى الكثيرين بعد أن غيرت موقفها فيما يتعلق بوباء كورونا، وخالفت إرشاداتها التي أعلنتها مسبقًا، ولعل أبرز ثلاثة أمور خالفت فيها المنظمة إرشاداتها السابقة هي:

– نقل العدوى من الأسطح

قالت المنظمة على موقعها الإلكتروني مع بداية انتشار فيروس كورونا، إنه يمكن أن يلتقط الأشخاص عدوى كورونا عبر الأسطح المحيطة إذا تساقطت عليه رذاذ مصاب، مثل الطاولات ومقابض الأبواب والسلالم.

وذكرت المنظمة، في مايو الماضي أنه لم يثبت حتى الآن انتقال الفيروس إلى الأشخاص من خلال ملامسة الأسطح التي يوجد عليها الفيروس، مثل مقابض الأبواب ولوحات المفاتيح، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت المنظمة أنه ينبغي النظر إلى الدراسات المتعلقة بقدرة الفيروس على البقاء، بشيء من الشك، حيث إن مثل هذه الدراسات أجريت في مختبرات لا علاقة لها بظروف الواقع.

وبالرغم من أنه لا توجد أي حالات حتى الآن ثبت انتقال الفيروس إليها من الأسطح، إلا أنه لا يمكن استبعاد مثل هذا الانتقال نظرا لسلوك فيروسات أخرى معروفة، ومن ثم تنبع أهمية تعقيم الأسطح وأشياء مثل الأحواض والمراحيض والأجهزة الكهربائية والمقابض، حسب المنظمة.

– الكمامة القماش

غيّرت المنظمة موقفها بشأن أقنعة الوجه، وقالت إنه يجب ارتداؤها في الأماكن العامة للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا، كما قالت إنّ المعلومات الجديدة كشفت أنّ أقنعة الوجه يمكن أن توفر “حاجزاً أمام الرذاذ الذي يحتمل أن يكون معديا”.

وكانت المنظمة قد جادلت من قبل في عدم وجود أدلة كافية، تشير إلى أنه يجب على غير المصابين ارتداء الكمامات.

وقالت الخبيرة الفنية في المنظمة الصحة العالمية، الدكتورة ماريا فان كيرخوف، لوكالة رويترز للأنباء، إنها توصي بأن يرتدي الناس “أقنعة من القماش – أي أقنعة غير طبية”.

– نقل العدوى من شخص لا تظهر عليه الأعراض

قالت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني إن عدوى كوفيد – 19 تنتقل عن طريق القطيرات التنفسية التي يفرزها شخص يسعل أو لديه أعراض أخرى مثل الحمى أو التعب، ولكن العديد من الأشخاص المصابين بالفيروس لا تظهر عليهم سوى أعراض خفيفة جداً، وينطبق ذلك بشكل خاص في المراحل الأولى من المرض، ويمكن بالفعل التقاط العدوى من شخص يعاني من سعال خفيف ولا يشعر بالمرض.

وتشير بعض التقارير إلى أن الفيروس يمكن أن ينتقل حتى من الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أي أعراض، وليس معروفاً حتى الآن مدى انتقال العدوى بهذه الطريقة، وتواصل المنظمة تقييم البحوث الجارية في هذا الصدد.

لكنها غيّرت موقفها، إذ كشف مسؤولو المنظمة أن انتقال كورونا عبر المصابين الذين لا يعانون من أي أعراض، نادر جدا ولا يسهم بدرجة كبيرة في انتشار الفيروس المستجد.

ونقل موقع “سي إن بي سي” الأمريكي، عن منظمة الصحة العالمية، أن إمكانية انتقال “كوفيد – 19” من أشخاص يحملون الفيروس دون ظهور أعراض عليهم “نادرة جدا”.