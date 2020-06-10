“الصحة العالمية” تكشف حقيقة أن أصحاب فصيلة الدم “A” أكثر عرضة للإصابة بكورونا

نفى مدير برنامج إدارة المعلومات الصحية ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، بيير نيبيث، ما تردد عن كون أصحاب فصيلة الدم “A” أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن طريق الفيديو، بشأن آخر مستجدات وتطورات مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال نيبيث، إن جميع البشر معرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولا نعلم دقة نتائج الدراسات التي تتحدث عن كون أصحاب فصيلة الدم “A” أكثر عرضة للإصابة بالفيروس من غيرهم، ونحتاج لدراسات أكثر ولمعرفة أكثر عن طبيعة الفيروس المستجد.