كوريا الجنوبية تطرح استخدام “ريمديسيفير” لعلاج مرضى كورونا

ذكرت شبكة “كيه.بي.إس.وورلد” الإذاعية الكورية الجنوبية، بدء طرح عقار “ريمديسيفير” التجريبي المضاد للفيروسات لعلاج المرضى المصابين بمرض كوفيد-19 في البلاد.

وأكدت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن طرح العقار بدأ، اليوم الأربعاء، استنادًا إلى اتفاق مع الفرع الكوري لشركة “جيلياد ساينسز” للأدوية.

ويكون للمرضى الذين تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي ويحتاجون إلى علاج بالأكسجين الأولوية في الحصول على العقار.

يذكر أن السلطات الصحية الكورية الجنوبية وافقت الشهر الماضي على استخدامه كعلاج طارئ لمرضى كورونا. ولم يجري الكشف عن الكمية المحددة للواردات ولا سعر الدواء.

ويتردد أن “ريمديسيفير”، الذي صنعته في البداية شركة الأدوية الأمريكية العملاقة للقضاء على فيروس إيبولا، يوقف انتشار مرض كورونا المستجد في جسم المصاب.