وزارة الصحة تكشف عدد التحاليل المعملية PCR التي أجرتها حتى الآن

كشفت وزارة الصحة والسكان اليوم الجمعة عن عدد التحاليل المعملية PCR التي أجرتها لمواطني الشعب المصري منذ انتشار فيروس كورونا المستجد في شهر مارس الماضي من العام الحالي 2020 حتى هذه اللحظة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكدت الدكتورة نانسي الجندي رئيس إدارة المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان خلال تصريحات صحفية لها اليوم الجمعة، أن عدد التحاليل المعملية PCR التي أجرتها الوزارة قد وصل إلى 300 ألف تحليل تقريباً إلى غاية الآن.

وأشارت أيضاً إلى أن هذه التحاليل تشمل كافة محافظات الجمهورية بدون أي استثناء على الإطلاق، كما تشمل أيضاً جميع الحالات التي تم فرض عليها العزل المنزلي بعد التأكد من إيجابية إصابتها، نظراً لعدم معاناتها من أي أعراض تماماً أو لظهور بعض الأعراض البسيطة عليها.

وشددت الدكتورة نانسي الجندي في حديثها على زيادة أعداد المصابين يومياً بالفيروس المستجد جاءت بسبب زيادة عدد التحاليل التي أجرتها وزارة الصحة والسكان بصفة يومية بعكس ما كان عليه الوضع في الأشهر الأولى التي ظهر فيها المرض.

وأضافت أيضاً أن وزارة الصحة والسكان كانت تجري التحاليل ل 2000 مواطن في بداية الأمر بشكل يومي، ثم ارتفع ذلك العدد بعدها إلى 4 آلاف قبل أن يصل إلى 6 آلاف في الوقت الراهن، وذلك تزامناً مع التحديثات التي أجرتها الوزارة مع مرور الوقت والتي شملت تطوير المستشفيات إضافة إلى تطوير المعامل المركزية وأيضاً توفير أكبر عدد ممكن من الأجهزة الخاصة بالتحاليل.

يُذكر أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر قد ارتفع بشكل مخيف جداً على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وذلك تحديداً منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم الحالي بعكس معظم الدول الكبرى حول العالم التي انخفض فيها معدل الإصابات اليومي بشكل واضح.

ويأمل الشارع المصري في انخفاض معدل الإصابات نوعاً ما خلال المرحلة القادمة، وخاصة في ظل حالة الالتزام الكبيرة من جانب معظم المواطنين بجميع الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان منذ بداية انتشار الوباء، علماً بأن الفترة المقبلة تعتبر الأخطر بدون أدنى شك في ظل اتجاه الحكومة المصرية لإعادة معظم أنشطة الحياة مرة أخرى.