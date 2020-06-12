دراسة سنغافورية تؤكد إمكانية الوقاية من كورونا عبر بعض نزلات البرد العادية !

كشفت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية عن كافة التفاصيل اللازمة حول الدراسة التي أجرتها جامعة سنغافورة، وذلك بخصوص نزلات البرد التي يمكنها أن تساعد على الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الصحيفة أن نزلات البرد العادية لا تكون ضارة في جميع الأحوال مثلما يعتقد الكثير من الناس، بل إن تمد الإنسان بالمناعة اللازمة من أجل مساعدته على الوقاية من الفيروسات بشكل عام أو الفيروس المستجد بشكل خاص.

وأشارت أيضاً إلى أن بعض الأشخاص حول العالم تعرضوا على مدار الأشهر الماضية إلى نزلات برد تسببت فيها عائلة فيروس كورونا التي يطلق عليها اسم “فيروسات بيتا كورونا”، ولكنهم لم يتعرضوا إلى ضرر على الإطلاق.

وشددت الصحيفة على أن هذه النزلات التي تعرضوا لها قد منحتهم مناعة ضد الفيروس المستجد نفسه، وبالتالي لم يتعرض معظمهم إلى الإصابة بالوباء أما الذين تعرضوا للإصابة فكانت أعراض المرض عليهم خفيفة جداً لا تذكر بأي حال من الأحوال.

وأضافت أيضاً أن فيروسات بيتا كورونا لا يقتصر تأثيرها فقط على نزلات البرد العادية، بل إنها من الوارد أيضاً أن تسبب بعض الالتهابات في الجهاز التنفسي للمرضى من كبار السن أو الأطفال على وجه التحديد.

وأوضحت الصحيفة أن ميزة المناعة التي تتولد في جسم الإنسان المصاب بنزلات البرد العادية أن مدتها تكون طويلة ولا تختفي إلا بعد عدة أعوام، حيث يطلق عليها لقب “الذاكرة” التي تعتبر من ضمن أحد الأجزاء المتواجدة في جهاز المناعة داخل جسم الإنسان، علماً بأن هذه الذاكرة تحارب الفيروسات في حالة فشل الجهاز المناعي في تأدية هذه الوظيفة.

ومن المؤكد أن هذه الدراسة قد لفتت أنظار الملايين من الناس حول العالم، إلا أن الجميع يأمل في نهاية المطاف في اختفاء ذلك الوباء عوضاً عن استمرار انتشاره بهذه الطريقة بدون أدنى شك، ويكفي الإشارة فقط إلى أن إجمالي عدد الوفيات بسبب ذلك المرض قد باتوا على مشارف تخطي حاجز 500 ألف نسمة، أما إجمالي عدد المصابين فقد بات على مشارف تخطي حاجز 8 مليون نسمة في واحدة من أسوأ الكوارث التي مرت على تاريخ البشرية.