تعرف على أنواع الفيروسات التاجية التي هاجمت البشرية مؤخراً .. 2 منها في مصر

عانت البشرية بأكملها في كل مكان حول العالم منذ مطلع العام الحالي 2020 من أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن العلماء مع مرور الوقت قد أكدوا بأن الأمر لا يقتصر على مجرد فيروس واحد فقط لا غير بل إلى عدة فيروسات تاجية قد انشقت عن الفيروس الأصلي ووصل عددها إلى 7 حتى الآن.

ولم يكتف العلماء بذلك وحسب بل إن عدد كبير منهم قد أوضح أيضاً أن جميع هذه الفيروسات بما فيها وباء كورونا متواجد منذ فترة طويلة، ولكنه لم يظهر إلا على الحيوانات فقط ثم زادت قوته وانتقل بعدها مباشرة إلى البشر.

ويؤكد العلماء أيضاً أن أبرز دليل على ذلك أن فيروس السارس على سبيل المثال كان يؤدي إلى إصابة بعض الحالات بالتهابات بسيطة على مستوى الجهاز التنفسي، ولكن مع مرور الوقت باتت قوة فيروس كورونا أكبر وأصبح قادراً على تدمير الجهاز التنفسي في حالة كانت المناعة ضعيفة لدى العديد من الأشخاص.

وإليكم الآن أنواع الفيروسات التاجية السبعة التي هاجمت البشرية خلال الفترة الماضية:

فيروس 229E. فيروس NL63. فيروس OC43. فيروس HKU1. فيروس كورونا MERS الذي يسبب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية. فيروس سارس COV الذي يسبب متلازمة تنفسية شديدة وحادة. فيروس SARS-COV-2 الذي يسبب COVID-19.

ويعود السبب الرئيسي وراء تغيير هذه الفيروسات وانتشار عدد كبير منها إلى المواد الوراثية التي تحتوي عليها، وتقوم الفيروسات بنسخ الحمض النووي الخاص بها داخل خلايا الإنسان، وفي حالة حدوث خطأ أثناء هذه العملية يتغير الحمض النووي وتظهر معه فيروسات جديدة مع العلم بأن عملية عشوائية في نهاية المطاف وغير محسوبة.

يُذكر أن الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان قد أكدت في وقت سابق أن هناك نوعين من الفيروس منتشرين داخل مصر، وذلك بناءً على نتائج التحاليل التي أجراها آلاف المرضى على مدار الأشهر الماضية.

وأشارت أيضاً إلى أن النوعين يمكن معرفتهم بشكل واضح في حالة كانت الأعراض بسيطة على بعض المصابين أو شديدة على البعض الآخر.