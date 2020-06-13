علماء يكشفون حقيقة اختلاف كورونا عن نشأته في ووهان

أكد علماء أمريكيون أن شكل فيروس كورونا الحالي لا يختلف كثيرا عن بنيته عند نشأته في مدينة ووهان الصينية، ما يعني أن اللقاح المطور سيحمي من الإصابة بالفيروس لعدة سنوات مقبلة.

وقال عالم الأحياء الجزيئية في جامعة جونز هوبكينز، الدكتور بيتر تيلين، في تصريحات لصحيفة “واشنطن بوست”، إن كورونا شهد تغيرات جينية قليلة جدًا منذ ظهوره في أواخر عام 2019م”.

ويحتوي هذا الفيروس المعروف أيضا باسم “سارس-كوف-2” على الحمض النووي الريبوزي، وعادة ما تخضع الفيروسات التي تتكون من الحمض النووي الريبوزي إلى العديد من الطفرات، على عكس الفيروسات المكونة من حمض نووي ريبوزي منقوص الأكسجين، التي تتواجد في الجدري والهربس، أما الأنفلونزا فيتطور كل عام، لذا يحتاج لإنتاج لقاحات جديدة لحماية الناس.

وتركز الأبحاث العلمية حاليًا على بروتين “السنبلة”، وهو الجزء الموجود خارج الفيروس الذي يستخدمه الأخير للدخول إلى الخلايا البشرية.

واستنتج العلماء بعد دراسة 20 ألف عينة للبروتين الخاص بفيروس كورونا، أنه لم يطرأ أي تغير على بروتين السنبلة.

ويأمل العلماء في أن يستمر تأثير اللقاح المنتظر إنتاجه لفيروس كورونا لسنوات، وأن يؤدي هذا إلى ما يسمى بمناعة القطيع، حيث يصبح 80 – 95 في المائة من السكان محصنين، وبهذا لن يتمكن المرض من الانتشار في حال ظهوره مجددا.