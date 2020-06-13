جدل بين العلماء حول ظهور “موجة ثانية” لفيروس كورونا

دارت حالة من الجدل بين عدد من العلماء حول فرضية جديدة عن ظهور موجة عدوى ثانية محتملة للفيروس التاجي “كورونا”.

ورأى عالم الفيروسات الإيطالي، الأستاذ في جامعة بادوا، أندريا كريسانتي، أن موجة ثانية محتملة لوباء الفيروس التاجي يمكن أن تحدث في فصل الشتاء المقبل.

نقل موقع “روسيا اليوم” عن كريسانت قوله، إنه لا أحد يعرف على وجه اليقين، لكن هناك احتمال كبير بأن ذلك سيحدث، ومن المحتمل أن يحصل في الشتاء المقبل.

وأبدى عالم الفيروسات الإيطالي عدم رضاه على قرار الحكومة السويدية، والذي قضى بعدم فرض قيود صارمة للحجر الصحي لمواجهة هذا الوباء.

وقال العالم الإيطالي: إن ذلك القرار كان متسرعا بالنسبة للسويد، وأعتقد أنها تدفع ثمنا باهظا لهذا القرار، مات هناك الكثير من الناس بسبب الفيروس، والعدوى لم تضعف، ونتيجة لهذا القرار، أغلقت الدول المجاورة حدودها مع السويد.

وأضاف عالم الفيروسات أنه لا يوجد حتى الآن دليل على أن إنسانا واحدا أو مجموعة سكانية، يمكن أن تحقق مناعة مستقرة وطويلة الأمد ضد الفيروسات التاجية.

ومن ناحية أخرى، أعلن عالم فيروسات إيطالي آخر، يدعى ماسيمو كليمنتي، في 11 يونيو الجاري أن نتائج الدراسات العلمية الأخيرة تعطي أملا بأنه لن تكون هناك موجة ثانية للفيروس التاجي.

وقال “كليمنتي”، إن الفيروس التاجي الجديد سيضعف كثيرا إلى درجة أنه لن يتسبب إلا في “أمراض الجهاز التنفسي المعتادة”.

أما أخصائي الأمراض المعدية الياباني، أكيهيرو ساتو، فقد تحدث عن احتمال ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد بنسبة 90%.