4 أمراض تسببها درجات الحرارة المرتفعة.. إحداها تؤدي للوفاة

البعض ينزعج كثيرا من حرارة الجو وانتشار الرطوبة، ولكن الانزعاج ليس كل ما تسببه الحرارة أو الرطوبة، وإنما يمكن أن تمثل خطورة على صحة الإنسان، لذا من الضروري التعرف على الأمراض المرتبطة بالحرارة وكيفية الوقاية منها.

الطفح الحراري

يحدث الطفح الحراري عند حبس العرق تحت الجلد نتيجة انسداد قنوات العرق، ويظهر على شكل نتوءات صغيرة حمراء أو وردية اللون، ويمكن أن تبدو مثل لدغات الحشرات أو البثور، هناك ثلاثة أنواع مختلفة لطفح الحرارة، تختلف أعراضها قليلاً.

ويعاني الأطفال حديثو الولادة من الطفح الحراري، لأن قنوات العرق لديهم صغيرة ولا يمكنها تنظيم درجة حرارة الجسم، ومع ذلك، لا يوجد خطر كبير إذا كنت أنت أو طفلك مصاباً بطفح حراري، إذ يعتبر الأطباء أنها حالة غير خطيرة وتختفي في غضون ساعات أو أيام.

التشنجات الحرارية

هي تشنجات عضلية لا إرادية تحدث من ممارسة الرياضة في الظروف الحارة والرطبة، عندما تمارس التمارين الرياضية في حرارة شديدة، ستعرق أكثر من المعتاد، وسيفقد جسمك السوائل بسرعة أكبر، مما يزيد من احتمالية حدوث تقلصات في العضلات.

إذا لاحظت عضلاتك تتقلص في الحرارة، يجب عليك التوقف عن ممارسة الرياضة على الفور والذهاب للراحة في الظل أو تكييف الهواء.

الإرهاق الحراري

يكون الإرهاق الحراري أكثر حدة قليلاً، وقد تشعر بأعراض في جميع أنحاء الجسم، مثل العرق الشديد، النبض السريع، والرطوبة في الجلد، والغثيان، والدوار، وضيق في التنفس، إذا واصلت تعريض نفسك للحرارة مع هذه الأعراض، فقد تتطور بسرعة إلى ضربة شمس.

ضربة الشمس

ضربة الشمس هي أشد أشكال الأمراض المتعلقة بارتفاع درجة الحرارة، تتميز بعاملين رئيسيين، هما أن تتجاوز درجة حرارة الجسم 40 درجة مئوية، وخلل في الجهاز العصبي المركزي، ونتيجة لذلك، تكون أعراض ضربة الشمس خطيرة للغاية، ويمكن أن تشمل الارتباك الذهني، أو حتى فقدان الوعي.

إذا كنت تعاني من ضربة شمس، يجب الحصول على الرعاية الطبية الفورية، لأن ضربة الشمس يمكن أن تتسبب في تلف الأعضاء الحيوية أو الوفاة، ومع ذلك، قبل حدوث ضربة الشمس، هناك عدد من العلاجات التي يجب عليك استخدامها لخفض درجة حرارة الجسم وهي:

– الابتعاد عن الحرارة بالبقاء في الظل أو في مكان ما به تكييف هواء.

– أخذ قسطا من الراحة وتوقف عن أي نشاط بدني على الفور.

– التأكد من ترطيب جسمك بتجديد السوائل المفقودة بمياه الشرب، أو المشروبات الرياضية.

– ضع الماء البارد على البشرة، بأخذ حمام بارد أو دش، ويمكن أن يساعد استخدام الأقمشة الرطبة على التبريد.

– ارتداء ملابس فضفاضة، حيث أن الملابس الضيقة تحجز الحرارة وتجعل من الصعب على الجسم تبريد نفسه.