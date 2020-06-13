خبير أمريكي: التوصل إلى علاج كورونا سيكون قبل اللقاح

أعرب مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، الدكتور أنتوني فاوتشي، عن اعتقاده بظهور علاج جديد لفيروس كورونا قبل التوصل إلى اللقاح.

وأضاف فاوتشي، في تصريحات لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن هناك فرصة أفضل، في الوقت المناسب، لامتلاك شيء يمكن أن يساعد في العلاج، قبل أن تكون لدينا القدرة على توزيع اللقاح الآمن والفعال.

وحذر كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، من أن ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في أمريكا قد يخرج عن السيطرة، إذا لم توضع نظم قوية لتعقب المخالطين.

وسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من 800 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفق إحصاءات جامعة “جونز هوبكنز”، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 114 ألفا و613، فيما تجاوز عدد الإصابات مليوني حالة، من أصل 7.7 مليون إصابة في جميع أنحاء العالم.

وأشار فاوتشي إلى ثقته في عقار ريمدسفير، الذي تنتجه شركة جلياد ساينسيز، وقالت وزارة الصحة الأمريكية، إنها ستمنح السلطات الصحية صلاحية توزيعه.

وأوضح فاوتشي، أن أمريكا تستخدم هذا العقار حاليًا مع عقاقير أخرى، وتتابع أيضًا أشياء مثل النقل السلبي لبلازما النقاهة، معربا عن أمله في أن يثبت العلاج بالأجسام المضادة نجاحًا.

وأضاف: أنه سيكون لدينا بعض الأدوية التي يمكننا الاعتماد عليها والتي ستفيد الناس، سواء المرضى أو غير المرضى والذين سمنعهم من الإصابة بالمرض.