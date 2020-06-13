منها التهاب البنكرياس.. أعراض جديدة لفيروس كورونا تستهدف الشباب

كشفت دراسة حديثة أجراها مجموعة من المختصين في جامعة ليفربول، عن ظهور أعراض جديدة لفيروس كورونا المستجد، وأحد هذه الأعراض تصيب الشباب دون غيرهم.

ووفقا لوكالة “نوفوستي” الروسية، فقد كشفت الدراسة الجديدة حول فيروس كورونا المسبب لمرض”كوفيد – 19″ عن أعراض جديدة لدى عدد من المصابين بالفيروس، وليس لها علاقة بالجهاز التنفسي.

وبحسب الدراسة التي أجراها المتخصصون، ونشرتها صحيفة “Gastroenterology”، فإن العلماء اكتشفوا لدى مجموعة من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، وكان معظمهم من الشباب الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، أعراضا جديدة تمثلت في التهابات عامة، وارتفاع نسبة السكر والدهون في الدم، والذي ينتج عن التهاب البنكرياس.