نصائح هامة من وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا وتقوية المناعة .. تعرف عليها

حرصت وزارة الصحة والسكان اليوم السبت على توجيه عدد من النصائح الهامة للغاية لكافة مواطني الشعب المصري، وذلك بخصوص كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد عبر العمل على تقوية الجهاز مناعة باعتباره خط الدفاع الأول في جسم الإنسان ضد الفيروسات بكافة أنواعها.

وأكدت وزارة الصحة والسكان في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الإنسان يجب عليه تناول بعض الوجبات الرئيسية بصفة يومية في مثل هذه الظروف من أجل تقوية جهاز المناعة الخاص به، حتى يكون قادراً على التصدي للفيروس المستجد أو حتى أي فيروس آخر.

وإليكم الآن النصائح التي نشرتها وزارة الصحة والسكان اليوم السبت لكافة المواطنين:

طبق السلطة يعزز المناعة / الخضار الطازج هو المصدر الغني بالفيتامينات والمعزز للمناعة، وللحصول على كامل الفائدة يجب أن تجعل طبقك متنوعاً يحتوي على خضروات من كل لون، الأحمر مثل الطماطم والفلفل الأحمر، أو الأصفر مثل الفلفل الأصفر والجزر، أو الأخضر مثل الخيار والجرجير والخس، أو الأبيض مثل الفجل والبصل أو البنفسجي مثل البنجر.

كوب عصير برتقال بالجزر / عصير البرتقال بالجزر مصدر لأهم الفيتامينات، الجزر غني بفيتامين “أ” المعزز للجهاز المناعي، والبرتقال أغنى فاكهة بفيتامين “ج” والذي يحمي من الأمراض المعدية.

العسل الأبيض معزز للمناعة / ملعقة من العسل الأبيض على كوب من الماء صباحاً يرفع من المناعة، وينقي مسار الهواء في الجهاز التنفسي.

وتأتي هذه النصائح من جانب وزارة الصحة والسكان في إطار سعيها لحث المواطن المصري على الاهتمام بالمصادر الطبيعية القادرة على تقوية جهاز المناعة الخاص به، وذلك عوضاً عن شراء أدوية جاهزة من الصيدليات بهدف تحقيق الغرض ذاته في نهاية المطاف.

وتعاني أغلب الصيدليات في مصر في الوقت الحالي من أزمة نقص بعض أدوية المناعة، بعدما تكالب على شرائها عدد هائل من المواطنين خلال الفترة الماضية، مما جعل شريحة كبيرة من المواطنين عاجزة عن شراء هذه الأدوية، وهو الأمر الذي قد لا يكون في مصلحة الجميع في نهاية المطاف مع العلم بأن كافة شركات الأدوية سوف تعمل على زيادة إنتاجها في الفترة القادمة.